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Копье отлетело в глаз: 13-летняя школьница умерла после занятий по легкой атлетике

В станице Приближная (Кабардино-Балкария) произ...

life.ru

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В станице Приближная (Кабардино-Балкария) произошла трагедия: 13-летняя девочка умерла после того, как в неё случайно попало тренировочное копьё, сообщает kp.ru.

Что произошло

Инцидент случился 3 мая во время занятий по лёгкой атлетике. По информации следствия, преподаватель временно покинул зал, оставив учеников без присмотра. Тогда 17-летний подросток решил развлечься и бросил копьё. Оно попало девочке прямо в глаз.

Борьба за жизнь

Ребёнка экстренно госпитализировали. Врачи боролись за её жизнь четыре дня, но травма оказалась смертельной. 7 мая девочка скончалась в больнице.

Что делают следователи

СК РФ по Кабардино-Балкарии начал расследование. Уже:

  • допрошены очевидцы, тренеры и сотрудники спортшколы;

  • изъята документация по технике безопасности;

  • проверяется, насколько действия преподавателя соответствовали правилам.

Следствие также решает, будет ли привлечён к ответственности юноша, бросивший копьё.

Проверку начала и прокуратура

Прокуратура республики проверяет, как спортшкола исполняла свои обязанности по обеспечению безопасности детей во время тренировок

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