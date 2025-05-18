Копье отлетело в глаз: 13-летняя школьница умерла после занятий по легкой атлетике
life.ru
В станице Приближная (Кабардино-Балкария) произошла трагедия: 13-летняя девочка умерла после того, как в неё случайно попало тренировочное копьё, сообщает kp.ru.
Что произошло
Инцидент случился 3 мая во время занятий по лёгкой атлетике. По информации следствия, преподаватель временно покинул зал, оставив учеников без присмотра. Тогда 17-летний подросток решил развлечься и бросил копьё. Оно попало девочке прямо в глаз.
Борьба за жизнь
Ребёнка экстренно госпитализировали. Врачи боролись за её жизнь четыре дня, но травма оказалась смертельной. 7 мая девочка скончалась в больнице.
Что делают следователи
СК РФ по Кабардино-Балкарии начал расследование. Уже:
допрошены очевидцы, тренеры и сотрудники спортшколы;
изъята документация по технике безопасности;
проверяется, насколько действия преподавателя соответствовали правилам.
Следствие также решает, будет ли привлечён к ответственности юноша, бросивший копьё.
Проверку начала и прокуратура
Прокуратура республики проверяет, как спортшкола исполняла свои обязанности по обеспечению безопасности детей во время тренировок
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