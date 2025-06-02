Кондиционеры в квартирах теперь строго-настрого запрещены: новый установить не разрешат, а старый заставят снять
kasheloff.ru
Суды массово требуют снимать кондиционеры, установленные без согласования
Суды начали массово обязывать жильцов демонтировать кондиционеры, установленные без официального разрешения. Даже старые системы могут снять, если соседи подадут жалобу из-за шума, конденсата или нарушения правил.
Для законной установки кондиционера нужно получить разрешение муниципалитета на изменение фасада и решение собрания собственников дома. Без этих документов монтаж считается незаконным, и суды требуют убрать оборудование за счёт владельца.
Если новый или старый кондиционер доставляет неудобства соседям, им достаточно одного жалобщика для подачи иска. Владелец обязан не только снять кондиционер, но и выплатить компенсацию, например, 20 тысяч рублей за моральный вред.
Рекомендуется проверить наличие документов на установку и при необходимости узаконить систему на общем собрании жильцов, чтобы избежать штрафов и судебных разбирательств, сообщает progorod58.
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