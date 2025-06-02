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Кондиционеры в квартирах теперь строго-настрого запрещены: новый установить не разрешат, а старый заставят снять

Суды всё чаще требуют демонтажа кондиционеров, ...

kasheloff.ru

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Суды массово требуют снимать кондиционеры, установленные без согласования

Суды начали массово обязывать жильцов демонтировать кондиционеры, установленные без официального разрешения. Даже старые системы могут снять, если соседи подадут жалобу из-за шума, конденсата или нарушения правил.

Для законной установки кондиционера нужно получить разрешение муниципалитета на изменение фасада и решение собрания собственников дома. Без этих документов монтаж считается незаконным, и суды требуют убрать оборудование за счёт владельца.

Если новый или старый кондиционер доставляет неудобства соседям, им достаточно одного жалобщика для подачи иска. Владелец обязан не только снять кондиционер, но и выплатить компенсацию, например, 20 тысяч рублей за моральный вред.

Рекомендуется проверить наличие документов на установку и при необходимости узаконить систему на общем собрании жильцов, чтобы избежать штрафов и судебных разбирательств, сообщает progorod58.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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