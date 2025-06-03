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Кондиционеры в квартирах теперь строго-настрого запрещены: и новый установить не разрешат, и старый заставят снять

Суды массово требуют снимать кондиционеры без р...

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Суды массово требуют снимать кондиционеры, установленные без согласования

Суды всё чаще обязывают жильцов демонтировать кондиционеры, установленные без официального разрешения. Даже старые системы могут убрать, если соседи жалуются на шум, конденсат или нарушение правил.

Для законной установки требуется разрешение муниципалитета на изменение фасада и решение собрания собственников дома. Без этих документов монтаж считается незаконным, и владельцу грозит демонтаж оборудования за свой счёт.

Если кондиционер мешает соседям, достаточно одной жалобы для подачи иска. Владелец обязан не только снять устройство, но и выплатить компенсацию — например, 20 тысяч рублей за моральный вред.

Рекомендуется проверить документы на установку и узаконить кондиционер на общем собрании жильцов, чтобы избежать проблем с судами и штрафами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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