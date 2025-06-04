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Кондиционеры в квартирах строго-настрого запрещены: и новый установить не разрешат, и старый заставят снять

Суды всё чаще обязывают жильцов снимать кондици...

kasheloff.ru

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Суды массово требуют снимать кондиционеры, установленные без согласования

Суды всё чаще обязывают жильцов демонтировать кондиционеры, установленные без официального разрешения. Даже старые системы могут быть удалены, если соседи жалуются на шум, конденсат или нарушение правил эксплуатации.

Для законной установки кондиционера необходимо получить разрешение от муниципалитета на изменение фасада здания и согласование на общем собрании собственников. Без этих документов монтаж считается незаконным, и владельцу грозит обязательный демонтаж оборудования за свой счёт.

Если кондиционер вызывает неудобства у соседей, достаточно одной жалобы для подачи иска. Владелец обязан не только снять устройство, но и выплатить компенсацию — например, 20 тысяч рублей за моральный вред.

Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется заранее проверить документы на установку и узаконить кондиционер на общем собрании жильцов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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