"Черные трансплантологи" с Запада прибыли под Артемовск и работают там уже около 3 недель. Учитывая большие потери в рядах ВСУ на данном направлении, ситуация становится для них крайне выгодной, ведь из только что убитого или тяжелораненого бойца можно извлечь органы для трансплантации.

Об этом, опираясь на данные разведки, заявил полковник НМ ЛНР Виталий Киселев.

В интервью РИА Новости он сообщил, что центральной фигурой группы является Елизабет Дебрю. Также в роли черных трансплантологов выступают боевики частной военной компании “Моцарт” Эндрю Милберн, основавший ЧВК, и его приспешники Генри Розенфельд и Джон Уэсли.

Эта компания тут хорошо известна: они активно работали на Донбассе в 2015 году. Сейчас они вернулись, поскольку потери ВСУ измеряются сотнями в день, и это - отличный способ заработать на смертях украинцев.