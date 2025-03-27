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Комментарий заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова: Требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков

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Сбер сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные у россиян средства. Благодаря совместной работе с начала года со счетов мошенников гражданам России уже возвращено более 1 млрд рублей. Аналогичную сумму удалось вернуть за весь прошлый год.

Сбер занимается работой по возврату средств со счетов дропов по своей инициативе. Мы вырабатываем эффективные механизмы возврата денег. Однако банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству. В этой системе участвуют и операторы связи, маркетплейсы, МВД и государственные сервисы (Госуслуги). Поэтому нужен системный подход к решению проблемы: требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работу всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками.

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