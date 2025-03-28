Комментарий первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина по теме ВСМ

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк поддерживает решение Правительства о предоставлении средств ФНБ для проекта ВСМ через субординированные депозиты банков. Такое решение взаимовыгодно и для государства, и банков: с одной стороны, Минфин передаёт проектный риск банкам, а с другой стороны, банки получают необходимую прибавку к капиталу, что улучшит их нормативы и расширит возможности по кредитованию экономики страны.

Важно отметить, что ранее в России не было прецедентов предоставления банкам средств ФНБ для дальнейшего связанного целевого использования в форме кредита заёмщику, ещё и синдицированного. Поэтому решение по «депозитной схеме» требует большой работы по обновлению нормативных документов, диктующих правила размещения и контроля за средствами ФНБ. Сбербанк лидирует данный процесс со стороны банков.

Мы тесно сотрудничаем с Минфином, Минэком и Минтрансом, также есть большая поддержка со стороны Правительства РФ. Мы благодарим всех коллег, с которыми вместе реализуем новый финансовый механизм. Менее чем за 1,5 месяца совместными усилиями удалось разработать ряд постановлений и распоряжений, некоторые из документов уже успешно приняты Правительством. Завершить данную работу планируем в ближайший месяц. На проект предусмотрено 300 млрд средств из ФНБ, которые будут распределены между банками пропорционально доле их финансового участия в кредитном договоре».