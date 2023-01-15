Комбат Ходаковский заявил, что после взятия Соледара начнутся "тяжелые времена"

После взятия Соледара ЧВК "Вагнер" для армии России начнутся тяжелые времена. Изменения предрек командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Контроль над Соледаром – первый пункт во взятии инициативы в рамках спецоперации. Военным придется много работать, чтобы заставить ВСУ "плясать под свою дудку".

Сейчас украинская армия вынуждена рассредоточиться, теряя свой наступательный потенциал. Соответственно, их задача – растянуть фронт, чего ВС РФ не нужно, уверен Ходаковский. Москве будет труднее обмениваться ресурсами и сообщаться.

Второй этап комбат характеризует как начало второго этапа для укрепления в данной зоне, поскольку в строй только начинают входить мобилизованные. Также фронту нужна новая техника и боеприпасы, уточнил Ходаковский.