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Комбат Ходаковский заявил, что после взятия Соледара начнутся "тяжелые времена"

Комбат Ходаковский заявил, что после взятия Соледара начнутся "тяжелые времена"

Фото: Украина.ру

После взятия Соледара ЧВК "Вагнер" для армии России начнутся тяжелые времена. Изменения предрек командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Контроль над Соледаром – первый пункт во взятии инициативы в рамках спецоперации. Военным придется много работать, чтобы заставить ВСУ "плясать под свою дудку".

Сейчас украинская армия вынуждена рассредоточиться, теряя свой наступательный потенциал. Соответственно, их задача – растянуть фронт, чего ВС РФ не нужно, уверен Ходаковский. Москве будет труднее обмениваться ресурсами и сообщаться.

Второй этап комбат характеризует как начало второго этапа для укрепления в данной зоне, поскольку в строй только начинают входить мобилизованные. Также фронту нужна новая техника и боеприпасы, уточнил Ходаковский.

"Нам предстоят еще достаточно тяжелые времена", — резюмировал донецкий военачальник.

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