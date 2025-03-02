В последнем интервью советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц раскрыл неожиданные подробности недавней встречи в Белом доме между президентом Дональдом Трампом и украинской делегацией, возглавляемой Владимиром Зеленским. По словам Уолтца, украинская команда была настолько эмоционально потрясена обсуждением, что некоторые ее члены были близки к слезам.

Детали конфликта

Ситуация достигла кульминации, когда, по информации Уолтца, посланцы Зеленского, включая его посла и советника, оказались глубоко расстроены ходом переговоров. "Они практически были в слезах, желая продолжения сделки. Однако Зеленский продолжал спорить", — сообщил Уолтц в интервью, транслированном на CNN.

Решение о департации

Видимо, именно напряженная атмосфера переговоров побудила американские власти принять решение о необходимости скорейшего ухода украинской стороны из Белого дома. Уолтц был тем, кто передал это сообщение делегации.

Ошибки в дипломатии

Майк Уолтц также прокомментировал действия Зеленского, отметив, что украинский лидер допустил ошибку, вступив в конфликт с Трампом. Это заявление Уолтца подчеркивает сложность дипломатических отношений между Украиной и США, особенно в контексте текущих политических обстоятельств.

Эти разкрывающие информацию комментарии поднимают важные вопросы о характере и последствиях международных переговоров, подчеркивая как эмоциональные, так и политические издержки на мировой арене, пишет RT.