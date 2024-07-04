Команда «КАМАЗ-мастер» при поддержке ВТБ примет участие в ралли «Шелковый путь»

Пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер» при поддержке генерального спонсора ВТБ примут участие в грузовом зачете Международного ралли-марафона «Шелковый путь-2024», который пройдет с 5 по 15 июля.

«Команда «КАМАЗ-Мастер» – безусловный лидер отечественного автоспорта и единственная заводская команда, успешно представляющая страну в мировом зачете. С 2005 года мы поддерживаем успехи спортсменов в статусе генерального спонсора и вносим большой вклад в техническое оснащение и совершенствование технологий. Мы высоко ценим, когда сотрудничество с партнерами принимает долгосрочный характер – команда активно участвует в наших благотворительных и корпоративных мероприятиях», – отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Составы команд экипажей представят как опытные и титулованные, так и молодые и перспективные спортсмены:

· пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев, механик Дмитрий Авдеев;

· пилот Дмитрий Сотников, штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов;

· пилот Андрей Каргинов, штурман Иван Мальков, механик Даниил Телепов;

· пилот Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, механик Алмаз Ахмедов;

· пилот Сергей Куприянов, штурман Александр Куприянов, механик Иван Татаринов.

Маршрут ралли в этом году проходит по территории России и Монголии. Старт гонки состоится в Томске, а финишировать команды будут в Улан-Баторе. За 11 этапов гонщики преодолеют более 5200 километров.

В каждой машине на «Шелковом пути» будет своя программа испытаний, которая покажет эффективность инженерных решений. Экипажи Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Богдана Каримова будут бороться за титул чемпионов на грузовиках К5 «КАМАЗ-435091», экипаж Эдуарда Николаева будет соревноваться на грузовике капотной компоновки «КАМАЗ-43509К», а экипаж Сергея Куприянова бросит вызов бездорожью на грузовике «КАМАЗ-43509», который использует газодизельную смесь вместо топлива.

Помимо грузового состава зрители «Шелкового пути» будут следить за российско-китайским экипажем команды «Один пояс – Один Путь». Ее представят китайские спортсмены Хоу Хунин и Чжан Я и россиянин Сергей Шпортько в категории Гранд Тур.

В целях поддержки профессионального спорта и популяризации здорового образа жизни ВТБ реализует программу «Спортивная страна». Банк выступает постоянным спонсором федеральных и международных соревнований, оказывает системную поддержку российским спортивным ассоциациям и отдельным командам. С 2005 года ВТБ выступает генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗ-мастер».