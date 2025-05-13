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Команда АО «Транснефть – Прикамье» приняла участие в Казанском марафоне 2025

Команда АО «Транснефть - Прикамье» приняла учас...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Команда АО «Транснефть - Прикамье» приняла участие в ежегодном Казанском марафоне. В одиннадцатом забеге на различные дистанции выступили более 70 работников предприятия - представители Альметьевского, Казанского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений и аппарата управления.

Работники компании по традиции представили одну из самых многочисленных команд корпоративной лиги Казанского марафона. Основная часть спортсменов участвовала в забегах на 3, 10 и 21,1 км. Марафонскую дистанцию 42,2 км преодолели Александр Меджитов и Ренат Латфуллин.

На дистанциях спортсменов активно поддерживали болельщики из числа коллег, членов семьи, родных и близких. Легкоатлеты успешно завершили свои дистанции и стали обладателями памятных медалей на финише.

Участие в спортивных мероприятиях способствует сохранению и приумножению традиций, а также укреплению связей между трудовыми коллективами предприятия. АО «Транснефть – Прикамье» на постоянной основе реализует проекты по популяризации спорта и здорового образа жизни. Ежегодно проводятся летние, зимние спартакиады и мероприятия, связанные с физической культурой и активным образом жизни. Системная работа в этом направлении повышает мастерство участников, оказывает положительное влияние на формирование и развитие корпоративной культуры.

Справочно:
Казанский марафон - один из старейших марафонов страны. Впервые он состоялся в 1974 году. После долгого перерыва соревнования по бегу возобновились в 2015 году и стали ежегодными. Марафон проводится по четырем дистанциям: забег на 3 и 10 км, а также забеги на полумарафонскую 21,1 км и марафонскую — 42,2 км. Участниками ежегодных спортивных соревнований в 2025 году в Казани стали свыше 34 тысяч человек из 20 стран.

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