Колорадский жук гибнет пачками вместе с личинками: развожу раствор и в опрыскиватель — потом целый месяц ни одного вредителя

Как избавиться от колорадского жука с помощью настоя из полыни

Для борьбы с колорадским жуком дачники используют разнообразные средства, включая покупные препараты и народные рецепты. Одним из самых эффективных решений является настой из полыни горькой, который убивает не только взрослых жуков, но и их личинок, обеспечивая защиту на целый месяц.

Необходимые ингредиенты:

500 г полыни горькой (листья и стебли). 10 литров воды. 50 г хозяйственного мыла.

Как готовить настой:

Нарежьте полынь и залейте холодной водой. Оставьте настой на 24 часа. После этого нагрейте раствор на медленном огне в течение 20-30 минут, не доводя до кипения. Процедите жидкость и добавьте натёртое хозяйственное мыло.

Как использовать:

Опрыскивайте растения с 18:00 до 20:00, когда вредители активны. Температура раствора должна быть от 18 до 22°C. Повторите обработку через 2-3 недели.

Преимущества:

Безопасно для человека.

Эффективно борется с жучками и их личинками.

Простой в приготовлении.

Народный метод с настоем из полыни — это простой и безопасный способ защитить картофель от колорадского жука, который даст отличные результаты.