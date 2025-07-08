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Колорадский жук гибнет пачками вместе с личинками: развожу раствор и в опрыскиватель — потом целый месяц ни одного вредителя

Колорадский жук может нанести непоправимый ущер...

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Как избавиться от колорадского жука с помощью настоя из полыни

Для борьбы с колорадским жуком дачники используют разнообразные средства, включая покупные препараты и народные рецепты. Одним из самых эффективных решений является настой из полыни горькой, который убивает не только взрослых жуков, но и их личинок, обеспечивая защиту на целый месяц.

Необходимые ингредиенты:

  1. 500 г полыни горькой (листья и стебли).

  2. 10 литров воды.

  3. 50 г хозяйственного мыла.

Как готовить настой:

  1. Нарежьте полынь и залейте холодной водой.

  2. Оставьте настой на 24 часа.

  3. После этого нагрейте раствор на медленном огне в течение 20-30 минут, не доводя до кипения.

  4. Процедите жидкость и добавьте натёртое хозяйственное мыло.

Как использовать:

  1. Опрыскивайте растения с 18:00 до 20:00, когда вредители активны.

  2. Температура раствора должна быть от 18 до 22°C.

  3. Повторите обработку через 2-3 недели.

Преимущества:

  • Безопасно для человека.

  • Эффективно борется с жучками и их личинками.

  • Простой в приготовлении.

Народный метод с настоем из полыни — это простой и безопасный способ защитить картофель от колорадского жука, который даст отличные результаты.

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