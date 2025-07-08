Колорадский жук гибнет пачками вместе с личинками: развожу раствор и в опрыскиватель — потом целый месяц ни одного вредителя
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Как избавиться от колорадского жука с помощью настоя из полыни
Для борьбы с колорадским жуком дачники используют разнообразные средства, включая покупные препараты и народные рецепты. Одним из самых эффективных решений является настой из полыни горькой, который убивает не только взрослых жуков, но и их личинок, обеспечивая защиту на целый месяц.
Необходимые ингредиенты:
500 г полыни горькой (листья и стебли).
10 литров воды.
50 г хозяйственного мыла.
Как готовить настой:
Нарежьте полынь и залейте холодной водой.
Оставьте настой на 24 часа.
После этого нагрейте раствор на медленном огне в течение 20-30 минут, не доводя до кипения.
Процедите жидкость и добавьте натёртое хозяйственное мыло.
Как использовать:
Опрыскивайте растения с 18:00 до 20:00, когда вредители активны.
Температура раствора должна быть от 18 до 22°C.
Повторите обработку через 2-3 недели.
Преимущества:
Безопасно для человека.
Эффективно борется с жучками и их личинками.
Простой в приготовлении.
Народный метод с настоем из полыни — это простой и безопасный способ защитить картофель от колорадского жука, который даст отличные результаты.
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