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Колорадский жук гибнет пачками вместе с личинками: развожу раствор и в опрыскиватель — целый месяц ни одного вредителя

Колорадский жук — одно из главных препятствий н...

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Как справиться с колорадским жуком: народное средство для дачи

С наступлением июня начинается вторая волна активности колорадского жука. Этот вредитель может уничтожить урожай за несколько дней, если не принять меры вовремя. Многие дачники используют магазинные препараты, но они часто не дают долговременного эффекта. Альтернативой может стать народное средство — настой из полыни горькой, который способен надёжно защитить ваши картофельные грядки на целый месяц.

Ингредиенты для настоя:

  1. 500 г полыни горькой (листья и стебли).

  2. 10 л воды.

  3. 50 г хозяйственного мыла.

Как готовить настой:

  1. Измельчите полынь и залейте её холодной водой.

  2. Оставьте настой на 24 часа.

  3. Нагрейте раствор на слабом огне в течение 20-30 минут, не доводя до кипения.

  4. Процедите и добавьте натёртое хозяйственное мыло для лучшего прилипания к листьями.

Как опрыскивать растения:

  1. Опрыскивайте кусты картофеля в вечернее время, с 18:00 до 20:00, когда жуки наиболее активны.

  2. Температура раствора должна быть от 18 до 22°C.

  3. Повторите обработку через 2-3 недели для лучшего результата.

Преимущества этого средства:

  • Не вредно для людей и животных.

  • Уничтожает не только взрослых жуков, но и личинок.

  • Простой в приготовлении и безопасен для растений.

Настой из полыни — это простой и эффективный способ борьбы с колорадским жуком. Этот метод поможет защитить ваш урожай картофеля без использования химии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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