Коллектив АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году пополнили более 100 молодых специалистов
Фото: пресс-служба АО "Транснефть"
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году приняло на работу 106 молодых специалистов, успешно закончивших высшие и средние профессиональные учебные заведения.
В числе сотрудников, пополнивших коллективы филиалов и аппарата управления - выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), а также Канашского транспортно-энергетического техникума.
В начале профессиональной карьеры большинство молодых специалистов уже знакомы с особенностями работы АО «Транснефть – Прикамье», что способствует быстрой адаптации на рабочем месте. В 2024 году на объектах предприятия производственную практику прошли 94 студента. Адаптацию также ускоряют наставничество, составление индивидуальных планов стажировки и всесторонняя поддержка совета молодежи.
В 2024 году представители компании по традиции стали активными участниками профориентационных мероприятий – дней карьеры, ярмарок вакансий, встреч со студентами профильных технических вузов.
Ключевым партнером АО «Транснефть – Прикамье» среди высших учебных заведений является УГНТУ, также налажено взаимодействие с ссузами Республики Татарстан и Чувашской Республики.
Профориентационная работа со школьниками ведется в рамках встреч и экскурсий на производственные объекты предприятия. Мероприятия способствуют заинтересованности молодежи в получении технических специальностей и дальнейшем трудоустройстве в организации системы трубопроводного транспорта.
В настоящий момент в коллективе АО «Транснефть – Прикамье» трудится 185 молодых специалистов. Привлечение молодежи на производство, расширение кадрового резерва - одно из приоритетных направлений кадровой политики АО «Транснефть – Прикамье».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец