Исконно белорусские «колдуны» - вся семья хочет добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Вкусные белорусские колдуны: картофельные зразы с мясом, которые удивят вас

Колдуны — традиционное белорусское блюдо, которое сочетает в себе пышную картофельную основу и сочную мясную начинку. Это простое, но очень сытное блюдо, которое легко можно приготовить дома.

Ингредиенты для колдунов:

1 кг картофеля

500 г мясного фарша (говядина или смесь)

2 репчатых лука

3 зубчика чеснока

1 яйцо

3–4 ст. ложки муки (по необходимости)

Соль и перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как готовить:

Отварите картофель до мягкости и превратите его в пюре, дайте остыть. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку, перемешайте. Сформируйте лепешки, положите начинку и аккуратно защипите. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте колдуны горячими, с соусом на ваш вкус, например, с кремовой сметаной или грибным соусом, чтобы раскрыть их вкус.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это сытное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к любому обеду или ужину. Плюс оно не требует много времени для приготовления.