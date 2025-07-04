Исконно белорусские «колдуны» - вся семья хочет добавки: простой, но очень вкусный рецепт
kasheloff.ru
Вкусные белорусские колдуны: картофельные зразы с мясом, которые удивят вас
Колдуны — традиционное белорусское блюдо, которое сочетает в себе пышную картофельную основу и сочную мясную начинку. Это простое, но очень сытное блюдо, которое легко можно приготовить дома.
Ингредиенты для колдунов:
1 кг картофеля
500 г мясного фарша (говядина или смесь)
2 репчатых лука
3 зубчика чеснока
1 яйцо
3–4 ст. ложки муки (по необходимости)
Соль и перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Как готовить:
Отварите картофель до мягкости и превратите его в пюре, дайте остыть.
Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем.
В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку, перемешайте.
Сформируйте лепешки, положите начинку и аккуратно защипите.
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.
Как подавать?
Подавайте колдуны горячими, с соусом на ваш вкус, например, с кремовой сметаной или грибным соусом, чтобы раскрыть их вкус.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это сытное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к любому обеду или ужину. Плюс оно не требует много времени для приготовления.
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