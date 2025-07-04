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Исконно белорусские «колдуны» - вся семья хочет добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Вкусные белорусские колдуны: картофельные зразы...

kasheloff.ru

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Вкусные белорусские колдуны: картофельные зразы с мясом, которые удивят вас

Колдуны — традиционное белорусское блюдо, которое сочетает в себе пышную картофельную основу и сочную мясную начинку. Это простое, но очень сытное блюдо, которое легко можно приготовить дома.

Ингредиенты для колдунов:

  • 1 кг картофеля

  • 500 г мясного фарша (говядина или смесь)

  • 2 репчатых лука

  • 3 зубчика чеснока

  • 1 яйцо

  • 3–4 ст. ложки муки (по необходимости)

  • Соль и перец — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Как готовить:

  1. Отварите картофель до мягкости и превратите его в пюре, дайте остыть.

  2. Обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета, добавьте фарш, приправьте солью и перцем.

  3. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, муку, перемешайте.

  4. Сформируйте лепешки, положите начинку и аккуратно защипите.

  5. Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Как подавать?

Подавайте колдуны горячими, с соусом на ваш вкус, например, с кремовой сметаной или грибным соусом, чтобы раскрыть их вкус.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это сытное и вкусное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к любому обеду или ужину. Плюс оно не требует много времени для приготовления.

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