Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Колбаса теперь в пролете: раскрываю рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб — домашних за уши не оттащишь

Откажитесь от колбасы в пользу этой нежной и ар...

sdelaemvkusno.ru

Подписаться на Дзен.канал

В поисках идеальной альтернативы колбасе для завтрака или легкого перекуса? Представляем рецепт домашней намазки на хлеб, которая покорит ваши вкусовые рецепторы своей нежностью и изысканным вкусом.

Готовится она просто, а результат определенно стоит того, чтобы попробовать.

Ингредиенты:

  • 200 г кремового сыра (можно использовать маскарпоне или сливочный сыр)
  • 100 г вяленых томатов в масле
  • 50 г черных оливок без косточек
  • 2 зубчика чеснока
  • Несколько веточек свежего базилика
  • Соль, перец по вкусу
  • Оливковое масло для текстуры

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: Вяленые томаты и оливки тщательно отцедите от масла. Чеснок очистите.
  2. Смешивание: Все ингредиенты поместите в блендер или кухонный комбайн. Добавьте кремовый сыр, приправьте солью и перцем по вкусу.
  3. Измельчение: Взбивайте смесь до получения однородной массы. По необходимости добавьте оливковое масло для достижения желаемой консистенции.
  4. Дополнительные ароматы: Добавьте свежие листья базилика и еще раз коротко взбейте все вместе.
  5. Подача: Готовую намазку выложите в миску и подавайте с теплым хлебом, тостами или свежей выпечкой.

Почему это лучше колбасы?

Эта намазка не только вкусна, но и значительно полезнее магазинной колбасы. Она содержит меньше консервантов и вредных добавок, богата антиоксидантами из вяленых томатов и оливок, а также дополнительно обогащена витаминами благодаря свежему базилику.

Это прекрасный выбор для тех, кто следит за здоровьем и предпочитает качественные, натуральные продукты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Американец умер во время БДСМ

Интересное в Казани

10 часов назад

С 1 апреля взять ипотеку станет сложнее: рассказываем, как купить квартиру

почему тараканы появляются в квартирах

Лонгриды

день назад

«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Интересное в Казани

2 дня назад

Лечение зубов без слез: рассказываем, что делает казанскую клинику по-настоящему детской?

гидрокостюм на заказ пошив в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Новости Казани

день назад

17-летний подросток в Казани остался без аттестата из-за решения матери

Не у нас

день назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Не у нас

13 часов назад

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Не у нас

13 часов назад

Ученые рассказали о том, чем угрожает человечеству ускорение вращения Земли
Новости Татарстана
5 часов назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Новости Татарстана

5 часов назад

Жители Татарстана стали чаще ездить в Белоруссию – Т2

Интересное в Казани

7 часов назад

Отправить ребенка в космос и не беспокоиться: почему в Казани все чаще отмечают детские праздники в виртуальной реальности

Новости Казани

6 часов назад

На поролоновом заводе в Марий-Эл пожар: дым виден в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В Нижнекамске на 30 суток из-за нарушений закрылось кафе «Суши Хаус»

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
7 часов назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Новости Казани

8 часов назад

Стали известны подробности смерти известного казанского дизайнера

Новости Казани

8 часов назад

МТС разогнала интернет для посетителей зооботсада в Казани

Не у нас

9 часов назад

В Ютазинском районе произошло смертельное ДТП: пешеход погиб на месте
«Это не про свободу, а про выживание»: предприн...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес