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Колбаса теперь в пролете: был открыт рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб — домашних за уши не оттащишь

Предлагаем вам рецепт нежной и ароматной намазк...

dzen.ru

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Ищете полезную и вкусную замену колбасе на завтрак? Предлагаем вам рецепт нежной и ароматной намазки на хлеб, которая станет любимым угощением всей семьи. Этот легкий рецепт удивит вас своим вкусом и пользой!

Ингредиенты:

  • 200 г творога

  • 100 г сливочного сыра

  • 2 ст. ложки сметаны

  • 1 зубчик чеснока

  • Несколько веточек укропа

  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

В миске соедините творог, сливочный сыр и сметану, тщательно перемешав до получения однородной кремовой массы. Добавьте мелко нарезанный чеснок и укроп. Приправьте солью и перцем по вкусу. Перемешайте все ингредиенты до гладкости.

Идеальные способы подачи:

  • Намазать на хлеб или тосты

  • Подача с крекерами

  • В качестве дипа для овощных палочек

Польза в каждой ложке:

Творог и сыр – отличные источники кальция и белка, которые необходимы для здоровья костей и мышц. Чеснок и укроп не только придают пикантный вкус, но и насыщают намазку витаминами и антиоксидантами.

Здоровая альтернатива колбасе:

Эта творожная намазка – отличная и полезная замена колбасе. Она идеально подойдет для завтрака, перекуса или праздничного стола. Приготовьте и удивите своих близких!

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