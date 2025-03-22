Колбаса теперь в пролете: был открыт рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб — домашних за уши не оттащишь
dzen.ru
Ищете полезную и вкусную замену колбасе на завтрак? Предлагаем вам рецепт нежной и ароматной намазки на хлеб, которая станет любимым угощением всей семьи. Этот легкий рецепт удивит вас своим вкусом и пользой!
Ингредиенты:
200 г творога
100 г сливочного сыра
2 ст. ложки сметаны
1 зубчик чеснока
Несколько веточек укропа
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
В миске соедините творог, сливочный сыр и сметану, тщательно перемешав до получения однородной кремовой массы. Добавьте мелко нарезанный чеснок и укроп. Приправьте солью и перцем по вкусу. Перемешайте все ингредиенты до гладкости.
Идеальные способы подачи:
Намазать на хлеб или тосты
Подача с крекерами
В качестве дипа для овощных палочек
Польза в каждой ложке:
Творог и сыр – отличные источники кальция и белка, которые необходимы для здоровья костей и мышц. Чеснок и укроп не только придают пикантный вкус, но и насыщают намазку витаминами и антиоксидантами.
Здоровая альтернатива колбасе:
Эта творожная намазка – отличная и полезная замена колбасе. Она идеально подойдет для завтрака, перекуса или праздничного стола. Приготовьте и удивите своих близких!
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