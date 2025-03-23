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· 16+ · Полина Модестова

Колбаса теперь не нужна: раскрываю рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб — домашних за уши не оттащишь

Если вы ищете вкусную и полезную замену колбасе...

laminarts.ru

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Если вы ищете вкусную и полезную замену колбасе на завтрак, попробуйте эту нежную творожную намазку. Она понравится всей семье и станет отличным вариантом для тостов, бутербродов или лёгкого перекуса.

Что нужно:

  • Творог — 200 г

  • Сливочный сыр — 100 г

  • Сметана — 2 ст. ложки

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Укроп — по вкусу

  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Смешайте творог, сыр и сметану до кремовой консистенции.

  2. Добавьте мелко порубленный чеснок и укроп.

  3. Приправьте по вкусу.

  4. Всё тщательно перемешайте.

С чем подавать:

  • На хлеб или тосты

  • С крекерами

  • С овощами — например, морковью или огурцом

Почему это полезно?

Творог и сыр богаты белком и кальцием, а чеснок и зелень добавляют пикантности и витаминов. Такая закуска — отличный способ сделать завтрак вкусным и полезным без лишних калорий и добавок.

Попробуйте — и, скорее всего, колбаса надолго исчезнет из вашего холодильника.

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