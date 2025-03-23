Колбаса теперь не нужна: раскрываю рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб — домашних за уши не оттащишь
laminarts.ru
Если вы ищете вкусную и полезную замену колбасе на завтрак, попробуйте эту нежную творожную намазку. Она понравится всей семье и станет отличным вариантом для тостов, бутербродов или лёгкого перекуса.
Что нужно:
Творог — 200 г
Сливочный сыр — 100 г
Сметана — 2 ст. ложки
Чеснок — 1 зубчик
Укроп — по вкусу
Соль и перец — по вкусу
Как готовить:
Смешайте творог, сыр и сметану до кремовой консистенции.
Добавьте мелко порубленный чеснок и укроп.
Приправьте по вкусу.
Всё тщательно перемешайте.
С чем подавать:
На хлеб или тосты
С крекерами
С овощами — например, морковью или огурцом
Почему это полезно?
Творог и сыр богаты белком и кальцием, а чеснок и зелень добавляют пикантности и витаминов. Такая закуска — отличный способ сделать завтрак вкусным и полезным без лишних калорий и добавок.
Попробуйте — и, скорее всего, колбаса надолго исчезнет из вашего холодильника.
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