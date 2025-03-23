Колбаса теперь не нужна: раскрываю рецепт нежной и вкусной намазки на хлеб — домашних за уши не оттащишь

Если вы ищете вкусную и полезную замену колбасе на завтрак, попробуйте эту нежную творожную намазку. Она понравится всей семье и станет отличным вариантом для тостов, бутербродов или лёгкого перекуса.

Что нужно:

Творог — 200 г

Сливочный сыр — 100 г

Сметана — 2 ст. ложки

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Как готовить:

Смешайте творог, сыр и сметану до кремовой консистенции. Добавьте мелко порубленный чеснок и укроп. Приправьте по вкусу. Всё тщательно перемешайте.

С чем подавать:

На хлеб или тосты

С крекерами

С овощами — например, морковью или огурцом

Почему это полезно?

Творог и сыр богаты белком и кальцием, а чеснок и зелень добавляют пикантности и витаминов. Такая закуска — отличный способ сделать завтрак вкусным и полезным без лишних калорий и добавок.

Попробуйте — и, скорее всего, колбаса надолго исчезнет из вашего холодильника.