«Когда вернутся наши солдаты?»: президент Владимир Путин объявил о демобилизации мобилизованных, но ключевые вопросы остаются без ответа

В июне 2025 года Владимир Путин объявил о начале демобилизации мобилизованных, что стало важным событием для тысяч российских семей.

После долгих полутора лет ожидания, родные военнослужащих, находившихся на фронте, наконец услышали, что процесс их возвращения домой начнется. Однако радость вскоре сменилась беспокойством из-за отсутствия четкой информации и конкретных критериев для увольнения.

Какие военнослужащие первыми вернутся домой?

Главная проблема, с которой столкнулись солдаты и их семьи — отсутствие ясности относительно того, кто именно получит возможность вернуться домой в первую очередь. В заявлении президента не были обозначены конкретные категории военнослужащих, которые смогут демобилизоваться, что вызвало неопределенность.

Особенно тяжелое положение сложилось для тех, кто пережил личные трагедии или страдает от последствий службы. Вопрос, как быть с солдатами, потерявшими близких, нуждающимися в уходе за больными родственниками или страдающими от психических расстройств, остается без конкретных ответов.

Какие категории мобилизованных могут претендовать на демобилизацию?

Министерство обороны России предоставило предварительный список категорий для демобилизации:

Контрактники, чей срок службы истек до 2022 года.

Военнослужащие с серьезными травмами или психическими расстройствами (хотя эксперты отмечают возможные сложности с точностью диагностики).

Многодетные отцы или единственные кормильцы семей при наличии соответствующих документов.

Эти категории, по сути, предполагают, что первыми могут вернуться те, кто физически или морально истощен. Однако на практике многое зависит от решения командиров. «Теоретически, демобилизация должна касаться тех, кто больше не может выполнять свою службу, но в реальности многое зависит от субъективного мнения командования», — отмечает военный психолог Дмитрий Семёнов.

Какие проблемы могут возникнуть при демобилизации?

Важным моментом является тот факт, что окончательное решение о демобилизации принимается полевым командованием. Это означает, что, несмотря на наличие документов, командиры могут признать солдата «незаменимым» или отложить его увольнение по различным причинам. Кроме того, существует риск того, что статус многодетного отца или единственного кормильца может быть оспорен.

Как защитить права мобилизованных?

Юристы, занимающиеся защитой прав военнослужащих, советуют родственникам мобилизованных тщательно документировать медицинские показания и семейные обстоятельства. В случае затягивания демобилизации или нарушений прав рекомендуется обращаться в военную прокуратуру или привлекать внимание правозащитных организаций и СМИ.

Демобилизация — это долгожданный шаг, но процесс возвращения домой остается сложным и требует внимательного подхода как со стороны командования, так и со стороны семей солдат.