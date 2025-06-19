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«Когда вернутся наши?»: президент Владимир Путин объявил о демобилизации мобилизованных, но ключевые вопросы остаются без ответа

В июне 2025 года Владимир Путин объявил о начал...

tvzvezda.ru

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Заявление президента России Владимира Путина о начале демобилизации мобилизованных, сделанное в июне 2025 года, стало важным событием для тысяч российских семей.

После полтора года ожидания россияне, чьи родственники находились на фронте, наконец услышали, что процесс возвращения военнослужащих домой начнется. Однако радость вскоре сменилась беспокойством из-за недостаточной информации и ясности по ключевым вопросам.

Основная проблема заключается в отсутствии четких критериев увольнения мобилизованных. Хотя президент сообщил о начале демобилизации, не были определены конкретные группы, которые смогут вернуться домой в первую очередь, что породило чувство неопределенности среди солдат и их семей.

Особенно сложной является ситуация для тех, кто пережил тяжелые жизненные обстоятельства во время службы. Это касается военнослужащих, у которых погибли близкие, те, кто нуждается в уходе за больными родственниками, или же тех, кто страдает от психических расстройств вследствие боевых действий. Ответ на вопрос, как поступать таким людям, пока остается неясным.

Министерство обороны России в ответ на запросы СМИ привело список предварительных категорий для демобилизации, среди которых:

  • контрактники, чей срок службы истек до 2022 года;
  • военнослужащие с серьезными травмами или стойкими психическими расстройствами (хотя, по мнению экспертов, диагностика таких расстройств может быть неточной);
  • многодетные отцы или единственные кормильцы, при наличии соответствующих документов, что также может вызвать дополнительные бюрократические проблемы.

«Теоретически первыми должны вернуться те, кто физически и морально исчерпан, однако на практике многое зависит от субъективного мнения командиров», — пояснил военный психолог Дмитрий Семёнов.

При этом даже при наличии всех необходимых документов окончательное решение о демобилизации принимает полевое командование. В этой ситуации основными трудностями становятся решения командиров, которые могут признать солдата «незаменимым» или задерживать медицинские комиссариаты. Также может быть оспорен статус кормильца.

Юристы, занимающиеся правами военнослужащих, советуют родственникам мобилизованных собирать доказательства медицинских показаний и документировать семейные обстоятельства. В случае нарушения прав или затягивания процесса рекомендуется обращаться в военную прокуратуру, а также привлекать внимание правозащитных организаций и СМИ.

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