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Когда свои ручонки коротки: Украина решила нанести удары по российским городам с помощью НАТО

Когда свои ручонки коротки: Украина решила нанести удары по российским городам с помощью НАТО

Фото: discover24.ru

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов проинформировал о том, что у НАТО имеются крылатые ракеты "Томагавк", при помощи которых ВСУ сможет реализовать свои давние угрозы об ударах по городам в глубине России.

Михайлов разъяснил, что на сегодня у Украины нет ракет, которые смогли бы нанести удар по Москве или Екатеринбургу. ВСУ располагают только "Точка-У", которая бьет больше, чем на 100 км, однако этого недостаточно, чтобы долететь до центра РФ или ее окраин.

"Но существуют ракеты типа "Томагавк". Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы", — рассказал Михайлов изданию URA.RU.

Он подчеркнул, что при взлете "Томогавка" гибридный конфликт с НАТО превратится в реальный. За этим могут последовать удары уже по территории Альянса — в Восточной Европе.

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