"Когда свои бросили": обездвиженный ранением боец ВСУ попросил помощи у оператора российского беспилотника

Солдат ВСУ с тяжёлым ранением в ноги, лежащий на земле, знаками попросил о помощи, глядя в камеру зависшего над ним российского беспилотника.

Кадры опубликовали военкоры "Русской весны".

На видеозаписи крупный мужчина в камуфляже лежит на земле весь в крови и жестами просит помочь ему, показывая на свои окровавленные и обездвиженные ноги. Вокруг нет никого - сослуживцы его бросили, он беспомощно оглядывается по сторонам.

Боец без каски и бронежилета просит о помощи. Оператор дрона сжалился над бедолагой и отправил к раненому эвакуационную группу.