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"Когда свои бросили": обездвиженный ранением боец ВСУ попросил помощи у оператора российского беспилотника

"Когда свои бросили": обездвиженный ранением боец ВСУ попросил помощи у оператора российского беспилотника

Фото: скриншот видео "Русская весна"

Солдат ВСУ с тяжёлым ранением в ноги, лежащий на земле, знаками попросил о помощи, глядя в камеру зависшего над ним российского беспилотника.

Кадры опубликовали военкоры "Русской весны".

На видеозаписи крупный мужчина в камуфляже лежит на земле весь в крови и жестами просит помочь ему, показывая на свои окровавленные и обездвиженные ноги. Вокруг нет никого - сослуживцы его бросили, он беспомощно оглядывается по сторонам.

Боец без каски и бронежилета просит о помощи. Оператор дрона сжалился над бедолагой и отправил к раненому эвакуационную группу.

"Ножка, да, ножка... Еще скажи, воевать не хотел, заставили... Ну ладно, мужик, все, жди", - говорит за кадром оператор БПЛА.

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