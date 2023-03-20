"Когда свои бросили": обездвиженный ранением боец ВСУ попросил помощи у оператора российского беспилотника
Фото: скриншот видео "Русская весна"
Солдат ВСУ с тяжёлым ранением в ноги, лежащий на земле, знаками попросил о помощи, глядя в камеру зависшего над ним российского беспилотника.
Кадры опубликовали военкоры "Русской весны".
На видеозаписи крупный мужчина в камуфляже лежит на земле весь в крови и жестами просит помочь ему, показывая на свои окровавленные и обездвиженные ноги. Вокруг нет никого - сослуживцы его бросили, он беспомощно оглядывается по сторонам.
Боец без каски и бронежилета просит о помощи. Оператор дрона сжалился над бедолагой и отправил к раненому эвакуационную группу.
"Ножка, да, ножка... Еще скажи, воевать не хотел, заставили... Ну ладно, мужик, все, жди", - говорит за кадром оператор БПЛА.