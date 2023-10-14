Кнопки на пульте стали заедать: стал известен копеечный способ оживить пульт от телевизора за 3 минуты
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Нет ничего хуже, чем заедающие кнопки на пульте телевизора, когда вы только собрались расслабиться и посмотреть интересный фильм или вечерние новости. Но перед тем, как метать пульт в стену или бежать покупать новый, попробуйте справиться с проблемой собственными силами - это реально. И поможет вам самая обыкновенная фольга.
Пошагово действия будут выглядеть так:
- Вскройте пульт при помощи небольшой отвертки.
- Осмотрите резиновую накладку, на которой находятся кнопки.
- Найдите контактные точки - черные точки округлой формы.
- Вырежьте из фольги кусочек, полностью покрывающий контакт проблемной кнопки.
- Постарайтесь наложить фольгу так, чтобы за пределы проблемного контакта она не выходила.
- Соберите пульт, оставив фольгу на нужном месте.