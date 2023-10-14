Кнопки на пульте стали заедать: стал известен копеечный способ оживить пульт от телевизора за 3 минуты

Нет ничего хуже, чем заедающие кнопки на пульте телевизора, когда вы только собрались расслабиться и посмотреть интересный фильм или вечерние новости. Но перед тем, как метать пульт в стену или бежать покупать новый, попробуйте справиться с проблемой собственными силами - это реально. И поможет вам самая обыкновенная фольга.

Пошагово действия будут выглядеть так: