Новости России
· Служба новостей

Кнопки на пульте стали заедать: стал известен копеечный способ оживить пульт от телевизора за 3 минуты

Кнопки на пульте стали заедать: стал известен копеечный способ оживить пульт от телевизора за 3 минуты

Фото: соцсети

Подписаться в Telegram

Нет ничего хуже, чем заедающие кнопки на пульте телевизора, когда вы только собрались расслабиться и посмотреть интересный фильм или вечерние новости. Но перед тем, как метать пульт в стену или бежать покупать новый, попробуйте справиться с проблемой собственными силами - это реально. И поможет вам самая обыкновенная фольга.

Пошагово действия будут выглядеть так:

  • Вскройте пульт при помощи небольшой отвертки.
  • Осмотрите резиновую накладку, на которой находятся кнопки.
  • Найдите контактные точки - черные точки округлой формы.
  • Вырежьте из фольги кусочек, полностью покрывающий контакт проблемной кнопки.
  • Постарайтесь наложить фольгу так, чтобы за пределы проблемного контакта она не выходила.
  • Соберите пульт, оставив фольгу на нужном месте.
Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

день назад

Материнский капитал, пособие по уходу: жителям РТ напомнили, какие выплаты положены отцам

служба для уничтожения шершней

Новости Казани

день назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев

Интересное в Казани

2 дня назад

«Из космоса 1960 в Москву 2023 год»: в Казани пройдет пресс-конференция и пресс-показ фильма «Человек из ниоткуда»

липоэфферентный массаж в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ

Новости Татарстана

день назад

Расширит спектр услуг: республиканская стоматологическая клиника переедет в новое здание

Новости Казани

день назад

Нужно лишь записать голосове: разработчики Казани создали сервис, который диагностирует болезнь Паркинсона по голосу

Новости Татарстана

день назад

«И дадут нам, извините, шиш!»: в Челнах готовятся изъять у садоводов 87 участков под Московский проспект
Новости Татарстана
день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

день назад

Пришли проверить грамотность: в Казани сотрудники исполкома приняли участие в «Татарча диктант»

Новости Татарстана

день назад

Потеплеет до 17 градусов: в Татарстане не выходных прогнозируют хорошую погоду

Новости Татарстана

день назад

Подешевели все марки: в Татарстане начала падать стоимость бензина

Новости Татарстана

день назад

Большая часть уйдет лишь на один проект: в Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов
Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей
Спортивные новости Казани
23 часа назад

Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

Новости Татарстана

день назад

Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты

Новости Татарстана

день назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ

Новости Казани

день назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев
Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник