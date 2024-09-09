книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг

Сервис книги билайн запустил голосовой поиск по каталогу. Благодаря разработке теперь необязательно знать, как правильно пишется название книги, или вбивать длинное наименование произведения. Достаточно нажать на значок микрофона в строке поиска и произнести запрос. Сервис распознаст, что ищет пользователь, и предложит варианты из каталога. Голосовой поиск, как отмечают в книги билайн, позволяет сэкономить время и освободить руки, пока вы управляете машиной, держитесь за поручень в общественном транспорте или делаете уборку.

А для любителей читать книгу в текстовом цифровом формате сервис предлагает расширенную функциональность мобильного ридера. Помимо привычных настроек, таких как выбор цвета фона, шрифта и его размера, управления яркостью, полями и межстрочным интервалом, в нём есть возможность оставлять заметки, добавлять закладки, создавать цитаты и делиться ими в соцсетях, а также предусмотрена синхронизация электронной книги с ее аудиоверсией.

Ещё одна новость для тех, кто знает, чего хочет — возможность купить конкретную книгу. Именно такой формат, согласно оценкам экспертов, востребован у большинства пользователей библиотек электронных и аудиокниг. Теперь чтение в книги билайн доступно не только по подписке. Можно выбрать конкретное произведение и заплатить только за него. Книга будет доступна в личном кабинете сервиса, а вернуться к ней и своим заметкам можно в любой момент. Приятным бонусом станет одна из лучших читалок в мобильной версии приложения книги билайн. Именно её за удобство и простоту, согласно отзывам, чаще всего хвалят пользователи.

книги билайн — это 300 тыс. электронных и аудиокниг разных жанров в одной подписке. Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками, прочитать которые они могут одними из самых первых. Эксклюзивы и другие произведения в книгах билайн доступны уже сейчас, первые 30 дней — бесплатно, потом — 399 рублей в месяц (вместо 499 рублей). Активировать выгодную стоимость можно по ссылке. А если нужно только что-то конкретное, выбирайте книгу, заплатите только за неё и обеспечьте себе неограниченный доступ к произведению даже без подписки.