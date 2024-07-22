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Клиенты «ВТБ Мои Инвестиции» в первом полугодии выбирали фонды денежного рынка и активно участвовали в IPO

В первом полугодии среди клиентов брокера «ВТБ ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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В первом полугодии среди клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» вырос спрос на фонды денежного рынка. Каждый десятый клиент также покупал акции в рамках IPO.

По данным Индекса ВТБ, клиенты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» стали чаще вкладывать в инструменты коллективных инвестиций. В первую очередь в фонды денежного рынка. Так, драйвером прироста стал БПИФ «Ликвидность» (LQDT). В него клиенты брокера дополнительно в течение полугодия вложили почти 2% денежных средств. Такие фонды оптимальны для частного инвестора с точки зрения соотношения риска/доходности и ликвидности. Кроме того, инвесторы могут воспользоваться налоговыми льготами при долгосрочном владении такими инструментами.

В конце июня 2024 года доля акций в инвестиционных портфелях клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» выросла до 40,4% (+0,3 п.п.) по сравнению с декабрём 2023 года. Среди фаворитов – акции потребительского, финансового и IT-секторов. Активно клиенты брокера покупали ценные бумаги «Сбербанка», «ЛУКОЙЛа», «ФосАгро», «Газпрома», «ВТБ», «Роснефти».

Несмотря на снижение интереса к облигациям (40,7% агрегированного портфеля, -2,0%), инвесторы продолжали покупать флоатеры. Инвестиции в них возросли на треть – до 4,3% от общего клиентского портфеля. ОФЗ с переменным купоном оперативно подстраиваются к изменению ключевой ставки и устойчивы в цене.

«Мы фиксируем интерес инвесторов к IPO: уже каждый десятый наш клиент купил акции в рамках первичного размещения. Наибольшее внимание привлекли компании «МТС Банк», «Европлан» и «Элемент». В отличие от общего тренда рынка наши клиенты увеличили позиции в акциях, а в облигациях — сократили. При этом выросли вложения в фонды — здесь тенденция аналогична настроениям рынка», – отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

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