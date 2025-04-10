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Клиенты ВТБ могут ограничить снятие наличных в банкоматах для защиты от мошенников

ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ог...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет» через банкомат. Теперь в несколько кликов в ВТБ Онлайн можно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах.

Новый функционал помогает клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет» через банкоматы по QR-коду. Ранее банк также установил лимиты на суммы по таким операциям. Все это сделало большинство таких схем неинтересными для мошенников.

Клиенты могут в пару кликов установить запрет на снятие и зачисление денег по QR в банкомате. В разделе «Безопасность» есть сервисы «Защиты от мошенников» — во вкладке «Самоограничения» можно подключить этот функционал. А чтобы мошенники не могли легко это обойти, снять запрет клиент может только лично в отделении банка.

«Чтобы противостоять схемам с использованием социальной инженерии и снятию средств по QR в банкоматах, команда ВТБ сделала возможность самоблокировки этого функционала. В приложении уже можно настроить ряд ограничений и лимитов, которые не позволят злоумышленникам легко вывести средства, даже если им удалось выведать коды для попадания в онлайн-банк. Но по-прежнему очень важно, чтобы клиенты не поддавались панике, когда неизвестные пытаются запугать по телефону, внимательно проверяли ссылки и устанавливали любое ПО только из официальных источников», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

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