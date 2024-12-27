Новости России
· 16+ · Служба новостей

Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка все чаще оплачивают услуги ЖКХ через сервис «Дом» в СберБанк Онлайн

Подписаться в Telegram

erid: 2W5zFJsvSoA

С начала года число пользователей сервиса выросло на 55%.

Сервис «Дом» в СберБанк Онлайн становится всё популярнее у клиентов. С начала года число клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка, пользующихся этим сервисом для оплаты коммунальных услуг, выросло на 55%, и сейчас их достигло почти 400 тысяч. Больше всего пользователей в Пермском крае и Нижегородской области. Самый большой рост числа пользователей сервиса c начала года отмечен в Чувашской республике (+79%), республике Марий Эл (+76%) и республике Мордовия (+71%).

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Популярность сервиса «Дом» в СберБанк Онлайн продолжает расти: начиная с этого года мы наблюдаем стабильный ежемесячный прирост пользователей примерно на 5%. Каждый месяц наши клиенты в сервисе оплачивают в среднем по 820 тысяч платежей за услуги ЖКХ и для них теперь это простой способ управления своими коммунальными платежами. Во-первых, не нужно ждать платежные документы – счета доступны в приложении по адресу проживания. Во-вторых, клиентам не нужно вносить данные из квитанций или сканировать QR-коды для платежа. Все необходимые сведения уже собраны в системе, что позволяет избежать лишних действий и возможных ошибок при вводе информации. В-третьих, оплата через сервис «Дом» позволяет экономить время и делает процесс платежей за услуги ЖКХ более комфортным».

Всем клиентам Сбера в сервисе «Дом» доступна оплата услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн по адресу проживания без указания лицевых счетов. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Платежи», вкладку «Дом». Далее будет получен список доступных для оплаты услуг ЖКХ от поставщиков, которые можно оплатить по отдельности или все сразу в один клик. Оплачивать коммунальные платежи таким способом можно сразу по нескольким адресам, например, за квартиру или дом своих родителей.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Новости России

21 час назад

T2 подводит итоги 2024 года

чем вымыть квартиру после сухого тумана

Новости Казани

2 часа назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Новости России

2 дня назад

Опрос ВТБ: более половины жителей ПФО хотят знать доход своего партнера

изучение португальского языка в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Новости Татарстана

21 час назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Татарстана

день назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году

Новости Казани

день назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена
Новости Казани
2 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Казани

час назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт

Новости России

день назад

Виртуальный помощник билайна сэкономил клиентам более 143 лет, принимая звонки спамеров

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани запустили второй платный участок Вознесенского тракта

Новости Казани

16 часов назад

В Казани школьника сбили на скользком участке проспекта Победы
Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменен...
Лонгриды
2 дня назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Татарстана

16 часов назад

В Набережных Челнах задержали мужчину за поддержку террористов

Новости Казани

17 часов назад

IT-премия «Стартап Батыр»: новые герои цифровой эпохи

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане обсудили перспективы развития IT на конференции «Татар Сан»
Новости России
6 дней назад

Корпоративные клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка разместили сделок РЕПО на 68 млрд рублей