Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка все чаще оплачивают услуги ЖКХ через сервис «Дом» в СберБанк Онлайн
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С начала года число пользователей сервиса выросло на 55%.
Сервис «Дом» в СберБанк Онлайн становится всё популярнее у клиентов. С начала года число клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка, пользующихся этим сервисом для оплаты коммунальных услуг, выросло на 55%, и сейчас их достигло почти 400 тысяч. Больше всего пользователей в Пермском крае и Нижегородской области. Самый большой рост числа пользователей сервиса c начала года отмечен в Чувашской республике (+79%), республике Марий Эл (+76%) и республике Мордовия (+71%).
Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Популярность сервиса «Дом» в СберБанк Онлайн продолжает расти: начиная с этого года мы наблюдаем стабильный ежемесячный прирост пользователей примерно на 5%. Каждый месяц наши клиенты в сервисе оплачивают в среднем по 820 тысяч платежей за услуги ЖКХ и для них теперь это простой способ управления своими коммунальными платежами. Во-первых, не нужно ждать платежные документы – счета доступны в приложении по адресу проживания. Во-вторых, клиентам не нужно вносить данные из квитанций или сканировать QR-коды для платежа. Все необходимые сведения уже собраны в системе, что позволяет избежать лишних действий и возможных ошибок при вводе информации. В-третьих, оплата через сервис «Дом» позволяет экономить время и делает процесс платежей за услуги ЖКХ более комфортным».
Всем клиентам Сбера в сервисе «Дом» доступна оплата услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн по адресу проживания без указания лицевых счетов. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Платежи», вкладку «Дом». Далее будет получен список доступных для оплаты услуг ЖКХ от поставщиков, которые можно оплатить по отдельности или все сразу в один клик. Оплачивать коммунальные платежи таким способом можно сразу по нескольким адресам, например, за квартиру или дом своих родителей.
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