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Клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка открыли более 600 счетов эскроу в ИЖС

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Объем открытых эскроу счетов в ИЖС по итогам прошлого года превысил 4 млрд рублей

Сегодня 90% сделок Волго-Вятского банка Сбербанка по финансированию строительства частных домов осуществляется с применением счетов эскроу. Около трехсот застройщиков в сегменте индивидуального жилищного строительства уже провели хотя бы одну сделку с эскроу. Объем открытых покупателями эскроу счетов в ИЖС превысил 4 млрд рублей.

Жители регионов в прошлом году на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка открыли более 600 счетов эскроу в ИЖС, при этом выдано более 225 кредитов подрядчикам на сумму более 1,2 млрд рублей.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Предлагать своим клиентам – подрядчикам индивидуального жилищного строительства схему финансирования с использованием счетов эскроу мы начали с апреля 2024 года. Такой механизм предоставляет дополнительную гарантию сохранности средств клиентов на протяжении всего периода стройки жилого дома. Таким образом, мы помогаем минимизировать риски и обеспечить защиту интересов покупателей недвижимости. С 01 марта 2025 года на основании закона 186-ФЗ подрядчик приобретет право регистрировать построенный дом на заказчика».

Данный инструмент уже давно применяется при строительстве многоквартирных домов и защищает интересы в случае, если застройщик не выполняет свои обязательства. По этой же аналогии при использовании механизма в сфере ИЖС покупатель недвижимости размещает на счетах эскроу собственные или кредитные средства до завершения подрядчиком строительства жилого дома. Этот инструмент призван защитить покупателей в том случай, если подрядчик не выполнит свои обязательства. При этом подрядчик может получить финансирование от Сбербанка на льготных условиях, применяя в схеме расчетов с покупателями эскроу счета.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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