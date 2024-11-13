Клиенты Волго-Вятского банка Cбербанка хранят на счетах и вкладах более 2 трлн рублей

В отдельных регионах темпы роста портфеля средств клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка с начала года превысили 25%.

Портфель средств физических лиц за 10 месяцев превысил 2 триллиона рублей, показав рост на 20% с начала года. Этот показатель вырос более чем на 330 млрд рублей.

В отдельных регионах темп роста портфеля средств физических лиц превысил 25%: в Кировской области он составил 26% и в Республике Марий Эл – 25%.

Портфель средств физических лиц, открытых дистанционно, достиг 888 млрд рублей. Самые высокие темпы роста отмечены в Республике Марий Эл – 53%, в Кировской области – 48% и Удмуртской Республике – 43%.

Чаще всего в 2024 году вклады открывали жители в возрасте 45 – 64 лет.