Клиенты Волго-Вятского банка Cбербанка хранят на счетах и вкладах более 2 трлн рублей
Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
В отдельных регионах темпы роста портфеля средств клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка с начала года превысили 25%.
Портфель средств физических лиц за 10 месяцев превысил 2 триллиона рублей, показав рост на 20% с начала года. Этот показатель вырос более чем на 330 млрд рублей.
В отдельных регионах темп роста портфеля средств физических лиц превысил 25%: в Кировской области он составил 26% и в Республике Марий Эл – 25%.
Портфель средств физических лиц, открытых дистанционно, достиг 888 млрд рублей. Самые высокие темпы роста отмечены в Республике Марий Эл – 53%, в Кировской области – 48% и Удмуртской Республике – 43%.
Чаще всего в 2024 году вклады открывали жители в возрасте 45 – 64 лет.
Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«После очередного роста ключевой ставки, Сбер повысил ставки по ряду депозитов. Накопительные счета тоже можно открыть под повышенный процент, при этом в любой момент с них можно снять деньги или, наоборот, пополнить. Мы видим, что сбережения жителей регионов на наших счетах растут. Из-за высокой доходности депозитов многие стали придерживаться сберегательной модели поведения. Примечательно, что 61% вкладов и накопительных счетов было открыто с помощью онлайн-сервисов — веб-версии и мобильного приложения СберБанк Онлайн. Самыми «безналичными» регионами стали Нижегородская область и Удмуртская Республика: здесь 63% вкладов было открыто дистанционно».
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