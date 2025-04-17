Клиенты Т2 заказали более двух миллионов проверок утечки персональных данных от «Солара»

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с «Соларом», архитектором комплексной кибербезопасности, подвел итоги девяти месяцев работы сервиса проверки на утечки персональных данных. С момента запуска услуги клиенты T2 оформили более двух миллионов отчетов.

По данным центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, общий объем выложенной в общий доступ информации в 2024 году превысил 20 терабайт, причем пик пришелся на четвертый квартал. В размещенных базах данных содержалось 89 миллионов адресов электронной почты и 240 миллионов номеров телефонов.

Сервис проверки на утечки персональных данным, запущенный в августе прошлого года, продолжает набирать популярность у абонентов Т2. Так, клиенты оператора уже заказали два миллиона отчетов. Около 65% клиентов воспользовались сервисом более одного раза.

Сервис, основанный на мониторинге Solar AURA, ежедневно отслеживает информацию об утечках данных: ФИО, номера телефонов, e-mail, адреса и пароли. В отчете также указаны вероятные даты утечек и платформы, на которых они происходили. Информация позволяет пользователям своевременно менять пароли и осторожнее подходить к предоставлению своих данных онлайн.

Абоненты Т2 могут запросить услугу через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Т2. Отчет генерируется автоматически всего за несколько секунд. Пользователи также получают рекомендации от экспертов Solar AURA по защите своих данных от киберугроз.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Мы видим, как наши продуктовые решения по кибербезопасности находят позитивный отклик у клиентов Т2. Два миллиона проверок на утечки данных демонстрируют эту высокую вовлеченность. Как безопасный оператор мы стремимся сформировать культуру ответственного поведения в сети у всех абонентов. Сотрудничество с “Соларом” позволило нам обеспечить клиентов удобным инструментом контроля за персональными данными. Особенно важно, что большая часть пользователей регулярно заказывает повторные проверки. Это значит, что сервис становится частью их цифровой гигиены».