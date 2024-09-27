Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка

Клиенты Сбера смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберОнлайн к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Теперь клиентам Сбера нет необходимости носить с собой карты другого банка – транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Важно, что, оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска «Оплата улыбкой» будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

«Оплата улыбкой» - это не только быстрый и удобный способ оплаты, но и высокая надежность, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты, Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк уже установил более 750 тысяч био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн.