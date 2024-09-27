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Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка

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Клиенты Сбера смогут оплатить покупки по биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении СберОнлайн к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбера.

Теперь клиентам Сбера нет необходимости носить с собой карты другого банка – транзакцию со сторонней карты можно будет провести, просто посмотрев в камеру терминала Сбербанка. Важно, что, оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.

При этом в декабре этого года Сбер планирует запустить межбанковский биоэквайринг. После запуска «Оплата улыбкой» будет доступна и клиентам любого банка-эмитента карт, принимаемых на территории России.

«Оплата улыбкой» - это не только быстрый и удобный способ оплаты, но и высокая надежность, так как безошибочно идентифицирует личность клиента. В качестве второго фактора защиты, Сбер рекомендует пользователям устанавливать код безопасности, который будет запрашиваться при покупках свыше определённой суммы.

Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк уже установил более 750 тысяч био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях, а к концу года их число вырастет до 1 млн.

Дмитрий Малых, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг»:
«Сервис «Оплата улыбкой» набирает популярность, растет количество пользователей и транзакций. Мы слышим запросы клиентов на расширение возможностей оплаты по биометрии. Если наш клиент привык платить в определенных местах картой другого банка, но хочет использовать сервис «Оплата улыбкой» - теперь такая возможность для него открыта. Мы также видим, что сервис становится интересен не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков. Уже в этом году мы планируем дать возможность всем жителям нашей страны, достигшим совершеннолетия, воспользоваться сервисом «Оплата улыбкой» вне зависимости от того в каком банке обслуживается человек».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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