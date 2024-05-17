Новости России
· 16+ · Служба новостей

Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн

ВТБ, один из ведущих банков России, в партнерстве с мобильным оператором билайн, объявляют о запуске нового сервиса для своих клиентов.

Фото: unsplash.com

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5ykUTsW

ВТБ, один из ведущих банков России, в партнерстве с мобильным оператором билайн, объявляют о запуске нового сервиса для своих клиентов.

Клиенты билайна, пользователи ВТБ Онлайн, могут отслеживать актуальный баланс своего номера мобильного телефона билайн сразу на главном экране приложения банка и мгновенно пополнять его без комиссии и необходимости переключения между приложениями.

Это уникальная для рынка возможность, позволяет упростить повседневные финансовые операции клиентов и сделать процесс управления средствами прозрачным и удобным.

Пополнение счета мобильного телефона осуществляется без комиссии, с моментальным зачислением средств. Для удобства пользователей в ВТБ Онлайн предусмотрена настройка автоплатежей, позволяющая автоматически пополнять баланс билайна при достижении минимальной суммы или в конкретный день месяца.

«Мы фокусируемся на развитии комплексного обслуживания клиентов и членов их семей. ВТБ создает условия для того, чтобы клиенты чаще выбирали банк для повседневных операций. Уже сегодня с нами можно без комиссии оплачивать обучение детей в школе и детском саду, коммунальные услуги, связь, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пополнять транспортные карты, оформлять начисление социальных пособий на карту ВТБ. Мы рассчитываем, что благодаря данному сервису около 3 млн пользователей ВТБ Онлайн смогут оплачивать мобильную связь от билайна через онлайн-банк», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ.

«В билайне мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам самые передовые решения, делая их жизнь более комфортной и свободной от повседневных хлопот. Реализация проекта с ВТБ позволила нам сделать важный шаг в направлении цифровизации финансовых услуг. Теперь наши клиенты могут еще проще и быстрее управлять своими расходами на мобильную связь не покидая привычной среды, которую они используют для оплаты разных услуг», — комментирует Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.

Введение «живого баланса» билайна в ВТБ Онлайн стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между компаниями, направленному на создание максимально комфортной и функциональной цифровой среды для своих клиентов.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости России

23 минуты назад

Клиентам билайна, пользующимся услугами банка ВТБ, стал доступен уникальный сервис «живой баланс» в ВТБ Онлайн

избавиться от тараканов со стоимостью

Новости Казани

16 часов назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

стоимость монтажа плинтуса в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

16 часов назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Казани

15 часов назад

В Казани возведут новую дорогу от ул. Родины до Зорге

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Новости Татарстана

15 часов назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань
Новости Татарстана
день назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

3 минуты назад

Казанцы на сутки останутся без воды

Интересное в Казани

день назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

Новости Казани

13 минут назад

Верховный суд РТ снизил срок бывшему замглавы МЧС РТ Олегу Степущенко

Новости Татарстана

час назад

В Казани не поддержали комплекс по пиролизу иловых осадков
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

15 часов назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Новости Казани

16 часов назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%

Новости Казани

17 часов назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни