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Клещи сгинут молниеносно: дешевое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

С приходом весны снова встает вопрос защиты от ...

barsikovo.ru

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С приходом весны снова встает вопрос защиты от клещей. Эти маленькие паразиты могут переносить опасные болезни, такие как энцефалит и боррелиоз. Но тратиться на дорогие средства совсем не обязательно — дачники нашли более доступный и, как оказалось, не менее эффективный способ.

Народный рецепт против клещей

Средство готовится из самых обычных компонентов: уксуса, нашатырного спирта и воды. Смешайте 2 столовые ложки уксуса, 1 ложку нашатыря и 200 мл воды. Полученную жидкость налейте в пульверизатор и обработайте одежду и обувь перед выходом на улицу — особенно если планируется прогулка в лесу или работа в саду.

Почему это работает?

Клещи не переносят резких запахов. А смесь уксуса с нашатырём для них — настоящая угроза: она отпугивает и даже может парализовать паразита при контакте. Многие уже убедились: после обработки таким раствором клещи не цепляются вовсе, а если и попадают на одежду, то долго не задерживаются.

Чем хорош такой способ:

  • Недорого. Все нужные компоненты есть почти в каждом доме.

  • Безопасно. При правильном использовании средство не вредит коже (лучше наносить только на одежду).

  • Подходит для всех. Можно использовать и взрослым, и детям с 6 лет, а также — осторожно — для обработки домашних животных.

Что говорят дачники

Люди делятся опытом в соцсетях и на форумах: «Пользуюсь этим рецептом второй год — клещи не цепляются», — пишет дачник из Подмосковья. «Раньше покупал спреи за 500 рублей, теперь делаю сам — и доволен», — отмечает другой пользователь.

Иногда самые простые средства оказываются эффективнее покупных. Главное — использовать их правильно и регулярно. Уксус с нашатырём — дешевое и рабочее решение, которое помогает многим.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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