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Клещи погибают молниеносно: не дорогое средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей

Откройте для себя эффективное и недорогое домаш...

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Каждый год с наступлением теплых месяцев многие из нас сталкиваются с неприятной угрозой – атаками клещей.

Эти маленькие паразиты не только доставляют дискомфорт, но и могут быть переносчиками серьезных заболеваний, таких как боррелиоз (лимфоцитарный боррелиоз) и клещевой энцефалит. Однако защитить себя и своих близких можно и без дорогих аэрозолей.

В этой статье мы расскажем о недорогом, но чрезвычайно эффективном средстве от клещей.

Что это за средство?

Это не что иное, как раствор на основе эфирных масел. Эфирные масла давно известны своими репеллентными свойствами, способными отпугивать насекомых, включая клещей.

Как сделать раствор дома?

Ингредиенты:

  • 100 мл воды;
  • 20 мл спирта (можно использовать водку или изопропиловый спирт);
  • 10 капель эфирного масла лаванды;
  • 10 капель эфирного масла эвкалипта;
  • 10 капель эфирного масла лемонграсса.

Инструкция по приготовлению:

  1. Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем.
  2. Добавьте эфирные масла.
  3. Тщательно встряхните раствор.
  4. Раствор готов к использованию! Распылите на одежду и открытые участки кожи перед выходом на природу.

Почему это работает?

Эфирные масла лаванды, эвкалипта и лемонграсса содержат компоненты, которые активно отпугивают клещей. Эти масла создают на коже и одежде защитный барьер, который клещи обнаруживают отталкивающим.

Преимущества использования эфирных масел:

  • Экологичность: Эфирные масла — натуральный продукт, который не наносит вреда окружающей среде.
  • Безопасность: При правильном использовании эфирные масла безопасны для кожи и не вызывают побочных эффектов, в отличие от многих химических репеллентов.
  • Стоимость: Сделать репеллент в домашних условиях значительно дешевле, чем покупать готовые аэрозоли.

Важные меры предосторожности:

Перед использованием проведите тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что нет аллергии на компоненты масел.

Не распыляйте раствор вблизи лица и глаз.

Это средство не только поможет вам избежать укусов клещей, но и придаст приятный аромат вашей одежде и коже. Будьте здоровы и наслаждайтесь природой без страха!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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