Клещи погибают молниеносно и не возвращаются: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей
ngs.ru
Весной и летом клещи становятся настоящей проблемой, особенно для тех, кто активно отдыхает на природе или занимается садоводством.
Защита от этих паразитов часто требует дорогостоящих аэрозолей, но существует более доступное и эффективное средство, которое можно сделать в домашних условиях.
Новое открытие для защиты от клещей
Учёные нашли доступную альтернативу дорогостоящим аэрозолям. Это средство на основе эфирных масел и диметикона (компонента, часто используемого в косметике), которое эффективно защищает от клещей и стоит значительно дешевле. Для приготовления вам понадобятся:
50 мл воды;
50 мл водки или изопропилового спирта;
15 капель эфирного масла лаванды;
15 капель эфирного масла чайного дерева;
1 чайная ложка диметикона.
Преимущества этого средства
- Безопасность:
Средство не содержит вредных химических веществ, что делает его безопасным для всей семьи.
- Эффективность:
Эфирные масла лаванды и чайного дерева действуют против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая помогает уничтожать паразитов.
- Доступность:
Все ингредиенты стоят недорого, что делает это средство доступным для большинства людей.
- Удобство использования:
Средство легко приготовить и использовать. Его можно распылять как на кожу, так и на одежду.
Как применять?
Перед использованием тщательно перемешайте раствор. Распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. При высокой активности клещей повторяйте нанесение каждые 2-3 часа.
Такой метод — это не только защита от клещей, но и экономия, ведь вам не нужно тратить деньги на дорогие средства.
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