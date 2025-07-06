Клещи погибают молниеносно и без сожаления: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей
ngs.ru
С наступлением теплых дней клещи становятся особенно активными, и защита от них становится важной для тех, кто любит проводить время на природе или занимается садоводством.
Обычно для защиты применяют дорогие аэрозоли, но есть более экономичный и эффективный способ.
Открытие простого и доступного средства
Учёные разработали решение, которое является отличной альтернативой дорогим средствам. Этот раствор на основе эфирных масел и диметикона (который используется в косметологии) не только эффективно защищает от клещей, но и значительно дешевле.
Вот что вам понадобится:
- 50 мл воды;
- 50 мл водки (или изопропилового спирта);
- 15 капель эфирного масла лаванды;
- 15 капель эфирного масла чайного дерева;
- 1 чайная ложка диметикона.
Почему это средство так эффективно?
- Безопасность:
Средство не содержит химических веществ, что делает его безопасным для детей и взрослых.
- Эффективность:
Эфирные масла лаванды и чайного дерева обладают высокой активностью против клещей, а диметикон образует защитную пленку, механически уничтожая паразитов.
- Стоимость:
Ингредиенты доступны по цене, что делает этот раствор доступным для каждого.
- Простота в использовании:
Раствор легко приготовить и использовать, можно наносить как на кожу, так и на одежду.
Как использовать раствор?
Перед использованием раствор нужно тщательно перемешать. Наносите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В условиях высокой активности клещей средство рекомендуется повторно наносить каждые 2-3 часа.
Этот метод обеспечит вам защиту от клещей, избавив от необходимости покупать дорогие коммерческие средства.
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