Клещи погибают молниеносно и без сожаления: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

С наступлением теплых дней клещи становятся особенно активными, и защита от них становится важной для тех, кто любит проводить время на природе или занимается садоводством.

Обычно для защиты применяют дорогие аэрозоли, но есть более экономичный и эффективный способ.

Открытие простого и доступного средства

Учёные разработали решение, которое является отличной альтернативой дорогим средствам. Этот раствор на основе эфирных масел и диметикона (который используется в косметологии) не только эффективно защищает от клещей, но и значительно дешевле.

Вот что вам понадобится:

50 мл воды;

50 мл водки (или изопропилового спирта);

15 капель эфирного масла лаванды;

15 капель эфирного масла чайного дерева;

1 чайная ложка диметикона.

Почему это средство так эффективно?

Безопасность:

Средство не содержит химических веществ, что делает его безопасным для детей и взрослых.

Эффективность:

Эфирные масла лаванды и чайного дерева обладают высокой активностью против клещей, а диметикон образует защитную пленку, механически уничтожая паразитов.

Стоимость:

Ингредиенты доступны по цене, что делает этот раствор доступным для каждого.

Простота в использовании:

Раствор легко приготовить и использовать, можно наносить как на кожу, так и на одежду.

Как использовать раствор?

Перед использованием раствор нужно тщательно перемешать. Наносите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В условиях высокой активности клещей средство рекомендуется повторно наносить каждые 2-3 часа.

Этот метод обеспечит вам защиту от клещей, избавив от необходимости покупать дорогие коммерческие средства.