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Клещи погибают молниеносно и без сожаления: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

Весной и летом клещи становятся активными, и ва...

ngs.ru

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С наступлением теплых дней клещи становятся особенно активными, и защита от них становится важной для тех, кто любит проводить время на природе или занимается садоводством.

Обычно для защиты применяют дорогие аэрозоли, но есть более экономичный и эффективный способ.

Открытие простого и доступного средства

Учёные разработали решение, которое является отличной альтернативой дорогим средствам. Этот раствор на основе эфирных масел и диметикона (который используется в косметологии) не только эффективно защищает от клещей, но и значительно дешевле.

Вот что вам понадобится:

  • 50 мл воды;
  • 50 мл водки (или изопропилового спирта);
  • 15 капель эфирного масла лаванды;
  • 15 капель эфирного масла чайного дерева;
  • 1 чайная ложка диметикона.

Почему это средство так эффективно?

  • Безопасность:

Средство не содержит химических веществ, что делает его безопасным для детей и взрослых.

  • Эффективность:

Эфирные масла лаванды и чайного дерева обладают высокой активностью против клещей, а диметикон образует защитную пленку, механически уничтожая паразитов.

  • Стоимость:

Ингредиенты доступны по цене, что делает этот раствор доступным для каждого.

  • Простота в использовании:

Раствор легко приготовить и использовать, можно наносить как на кожу, так и на одежду.

Как использовать раствор?

Перед использованием раствор нужно тщательно перемешать. Наносите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В условиях высокой активности клещей средство рекомендуется повторно наносить каждые 2-3 часа.

Этот метод обеспечит вам защиту от клещей, избавив от необходимости покупать дорогие коммерческие средства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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