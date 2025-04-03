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Клещи погибают молниеносно: дешевое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

Открытие российских ученых: натуральное и досту...

nashe-slovo.ru

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С наступлением весенне-летнего сезона, когда природа оживает, население клещей также активизируется, увеличивая риск передачи опасных инфекций.

Однако последние исследования ученых представляют революционное решение, которое не только экономично, но и значительно эффективнее покупных средств против клещей.

Экономичное средство на основе эфирных масел

Исследователи из Московского государственного университета провели серию экспериментов и выявили, что раствор эфирных масел, таких как масло герани и эвкалипта, показывает впечатляющие результаты в борьбе с клещами.

«Мы обнаружили, что при использовании нашего раствора, клещи погибают в течение нескольких минут, что значительно превосходит эффективность стандартных аэрозолей», — говорит ведущий исследователь проекта, доктор биологических наук Алексей Иванов.

Преимущества нового метода

Основное преимущество предложенного метода — доступность и безопасность. Эфирные масла, используемые в составе, не только доступны в продаже, но и абсолютно безопасны для людей и животных, в отличие от химических репеллентов, которые могут вызывать аллергические реакции или другие побочные эффекты.

Как использовать средство

Для приготовления репеллента достаточно смешать 5 капель масла герани и 5 капель масла эвкалипта с 100 мл воды. Полученным раствором можно обрабатывать одежду или кожу перед выходом на природу. «Это не только защитит вас от клещей, но и обеспечит приятный аромат», — добавляет Иванов.

Отзывы и рекомендации экспертов

Эксперты в области биологии и экологии уже выразили поддержку новому методу и рекомендуют его для широкого использования.

«Это отличная альтернатива для тех, кто ищет натуральные и безопасные методы защиты», — отмечает профессор экологии Мария Сергеева.

Открытие российских ученых не только способствует безопасному и приятному времяпрепровождению на природе, но и открывает новые перспективы в разработке экологичных и доступных репеллентов. Надеемся, что данное средство скоро станет незаменимым атрибутом каждого любителя активного отдыха.

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