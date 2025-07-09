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Клещи погибают мгновенно и никогда не возвращаются: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

Защита от клещей не обязательно должна быть дор...

ngs.ru

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С наступлением теплых дней клещи становятся особенно активными, что создает опасность для тех, кто часто проводит время на природе или занимается садоводством.

Обычные аэрозоли для защиты от клещей могут быть дорогими, но существует эффективное и более доступное средство.

Открытие доступного средства:

Учёные предложили решение, которое является отличной альтернативой дорогим аэрозолям. Этот раствор на основе эфирных масел и диметикона (косметологическое средство) не только эффективно защищает от клещей, но и гораздо дешевле.

Что вам понадобится:

  • 50 мл воды;

  • 50 мл водки или изопропилового спирта;

  • 15 капель эфирного масла лаванды;

  • 15 капель эфирного масла чайного дерева;

  • 1 чайная ложка диметикона.

Почему это средство эффективно?

  • Безопасность: раствор не содержит химических веществ, что делает его безопасным для взрослых и детей.

  • Эффективность: эфирные масла лаванды и чайного дерева активно борются с клещами, а диметикон образует защитную пленку, уничтожая паразитов механически.

  • Стоимость: доступные ингредиенты делают этот раствор дешевым и экономичным.

  • Простота использования: средство легко готовится и наносится как на кожу, так и на одежду.

Как использовать раствор?

Перед использованием тщательно перемешайте раствор. Наносите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В условиях повышенной активности клещей рекомендуется повторно наносить средство каждые 2-3 часа.

Этот простой и доступный метод поможет защититься от клещей без необходимости тратиться на дорогие коммерческие средства.

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