Клещи погибают мгновенно и не возвращаются: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

С приходом теплых дней клещи становятся активными, что может стать настоящей угрозой для любителей проводить время на природе и садоводов.

Для защиты обычно применяют дорогие аэрозоли, но есть более доступный и эффективный способ.

Доступное средство против клещей

Учёные предложили отличную альтернативу химическим аэрозолям — раствор, который эффективно борется с клещами и при этом стоит гораздо дешевле. Это средство на основе эфирных масел и диметикона (компонента, который используется в косметологии) станет отличным решением. Для его приготовления нужно:

50 мл воды;

50 мл водки или изопропилового спирта;

15 капель эфирного масла лаванды;

15 капель эфирного масла чайного дерева;

1 чайная ложка диметикона.

Почему стоит использовать это средство?

Безопасность:

Средство не содержит вредных химических веществ и безопасно для использования на коже взрослых и детей.

Эффективность:

Эфирные масла лаванды и чайного дерева имеют активность против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая механически уничтожает паразитов.

Стоимость:

Ингредиенты для приготовления доступны и стоят гораздо дешевле, чем коммерческие средства.

Простота использования:

Раствор легко приготовить, и он подходит для нанесения на кожу и одежду.

Как применять?

Перед использованием раствор тщательно перемешайте. Распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В случае повышенной активности клещей средство следует наносить повторно каждые 2-3 часа.

Это средство позволит вам защититься от клещей без лишних затрат, обеспечив надежную защиту на природе.