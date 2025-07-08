Клещи погибают мгновенно и не возвращаются: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей
ngs.ru
С приходом теплых дней клещи становятся активными, что может стать настоящей угрозой для любителей проводить время на природе и садоводов.
Для защиты обычно применяют дорогие аэрозоли, но есть более доступный и эффективный способ.
Доступное средство против клещей
Учёные предложили отличную альтернативу химическим аэрозолям — раствор, который эффективно борется с клещами и при этом стоит гораздо дешевле. Это средство на основе эфирных масел и диметикона (компонента, который используется в косметологии) станет отличным решением. Для его приготовления нужно:
50 мл воды;
50 мл водки или изопропилового спирта;
15 капель эфирного масла лаванды;
15 капель эфирного масла чайного дерева;
1 чайная ложка диметикона.
Почему стоит использовать это средство?
- Безопасность:
Средство не содержит вредных химических веществ и безопасно для использования на коже взрослых и детей.
- Эффективность:
Эфирные масла лаванды и чайного дерева имеют активность против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая механически уничтожает паразитов.
- Стоимость:
Ингредиенты для приготовления доступны и стоят гораздо дешевле, чем коммерческие средства.
- Простота использования:
Раствор легко приготовить, и он подходит для нанесения на кожу и одежду.
Как применять?
Перед использованием раствор тщательно перемешайте. Распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В случае повышенной активности клещей средство следует наносить повторно каждые 2-3 часа.
Это средство позволит вам защититься от клещей без лишних затрат, обеспечив надежную защиту на природе.
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