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Клещи погибают мгновенно и не возвращаются: не дорогое средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

Клещи — опасные паразиты, которые активируются ...

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С приходом теплых дней клещи становятся активными, что может стать настоящей угрозой для любителей проводить время на природе и садоводов.

Для защиты обычно применяют дорогие аэрозоли, но есть более доступный и эффективный способ.

Доступное средство против клещей

Учёные предложили отличную альтернативу химическим аэрозолям — раствор, который эффективно борется с клещами и при этом стоит гораздо дешевле. Это средство на основе эфирных масел и диметикона (компонента, который используется в косметологии) станет отличным решением. Для его приготовления нужно:

  • 50 мл воды;

  • 50 мл водки или изопропилового спирта;

  • 15 капель эфирного масла лаванды;

  • 15 капель эфирного масла чайного дерева;

  • 1 чайная ложка диметикона.

Почему стоит использовать это средство?

  • Безопасность:

Средство не содержит вредных химических веществ и безопасно для использования на коже взрослых и детей.

  • Эффективность:

Эфирные масла лаванды и чайного дерева имеют активность против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая механически уничтожает паразитов.

  • Стоимость:

Ингредиенты для приготовления доступны и стоят гораздо дешевле, чем коммерческие средства.

  • Простота использования:

Раствор легко приготовить, и он подходит для нанесения на кожу и одежду.

Как применять?

Перед использованием раствор тщательно перемешайте. Распылите его на открытые участки кожи и одежду перед выходом на природу. В случае повышенной активности клещей средство следует наносить повторно каждые 2-3 часа.

Это средство позволит вам защититься от клещей без лишних затрат, обеспечив надежную защиту на природе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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