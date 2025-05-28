Клещи мрут молниеносно: бюджетное средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей
mari-el.gov.ru
Натуральный спрей от клещей: простой и эффективный рецепт для дачи и леса
С наступлением дачного сезона появляется угроза клещей — переносчиков серьёзных болезней, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. Защититься можно без химии — с помощью натурального спрея на основе эфирных масел.
Что это за средство?
Это репеллент из эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса — природных компонентов, отпугивающих клещей не хуже промышленных средств.
Как приготовить спрей?
Ингредиенты:
- 100 мл воды
- 20 мл спирта (водка подойдёт)
- 10 капель эфирного масла лаванды
- 10 капель эфирного масла эвкалипта
- 10 капель эфирного масла лемонграсса
Инструкция:
- Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем.
- Добавьте эфирные масла.
- Встряхните — спрей готов!
Перед выходом на природу распылите средство на одежду и открытую кожу.
Почему это работает?
Эфирные масла содержат вещества, которые клещи воспринимают как угрозу, создавая ароматический барьер, безопасный для человека.
Преимущества натурального спрея
- Экологично — не загрязняет окружающую среду
- Безопасно — при правильном применении не вызывает раздражений
- Экономично — дешевле аптечных репеллентов
- Приятный натуральный аромат вместо химического запаха
Важно помнить
Перед первым использованием сделайте тест на коже. Не распыляйте средство рядом с глазами и лицом.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец