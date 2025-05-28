Клещи мрут молниеносно: бюджетное средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей

Натуральный спрей от клещей: простой и эффективный рецепт для дачи и леса

С наступлением дачного сезона появляется угроза клещей — переносчиков серьёзных болезней, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. Защититься можно без химии — с помощью натурального спрея на основе эфирных масел.

Что это за средство?

Это репеллент из эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса — природных компонентов, отпугивающих клещей не хуже промышленных средств.

Как приготовить спрей?

Ингредиенты:

100 мл воды

20 мл спирта (водка подойдёт)

10 капель эфирного масла лаванды

10 капель эфирного масла эвкалипта

10 капель эфирного масла лемонграсса

Инструкция:

Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем. Добавьте эфирные масла. Встряхните — спрей готов!

Перед выходом на природу распылите средство на одежду и открытую кожу.

Почему это работает?

Эфирные масла содержат вещества, которые клещи воспринимают как угрозу, создавая ароматический барьер, безопасный для человека.

Преимущества натурального спрея

Экологично — не загрязняет окружающую среду

Безопасно — при правильном применении не вызывает раздражений

Экономично — дешевле аптечных репеллентов

Приятный натуральный аромат вместо химического запаха

Важно помнить

Перед первым использованием сделайте тест на коже. Не распыляйте средство рядом с глазами и лицом.