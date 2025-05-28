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Клещи мрут молниеносно: бюджетное средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей

Простой рецепт натурального спрея от клещей на ...

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Натуральный спрей от клещей: простой и эффективный рецепт для дачи и леса

С наступлением дачного сезона появляется угроза клещей — переносчиков серьёзных болезней, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. Защититься можно без химии — с помощью натурального спрея на основе эфирных масел.

Что это за средство?

Это репеллент из эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса — природных компонентов, отпугивающих клещей не хуже промышленных средств.

Как приготовить спрей?

Ингредиенты:

  • 100 мл воды
  • 20 мл спирта (водка подойдёт)
  • 10 капель эфирного масла лаванды
  • 10 капель эфирного масла эвкалипта
  • 10 капель эфирного масла лемонграсса

Инструкция:

  1. Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем.
  2. Добавьте эфирные масла.
  3. Встряхните — спрей готов!

Перед выходом на природу распылите средство на одежду и открытую кожу.

Почему это работает?

Эфирные масла содержат вещества, которые клещи воспринимают как угрозу, создавая ароматический барьер, безопасный для человека.

Преимущества натурального спрея

  • Экологично — не загрязняет окружающую среду
  • Безопасно — при правильном применении не вызывает раздражений
  • Экономично — дешевле аптечных репеллентов
  • Приятный натуральный аромат вместо химического запаха

Важно помнить

Перед первым использованием сделайте тест на коже. Не распыляйте средство рядом с глазами и лицом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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