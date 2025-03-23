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Клещи гибнут в первую минуту: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей

С наступлением тёплого сезона актуальной станов...

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С наступлением тёплого сезона актуальной становится защита от клещей. Одним из эффективных и доступных методов считается использование эфирных масел. Их запахи отпугивают насекомых, а стоимость — от 45 рублей — делает этот способ выгодной альтернативой магазинным средствам.

Какие масла работают против клещей:

  • Эвкалипт

  • Гвоздика

  • Герань

  • Лаванда

  • Мята

  • Чайное дерево

Эти ароматы не нравятся клещам, и исследования подтверждают их эффективность.

Как использовать:

Чтобы усилить и продлить действие масел, их капают в «базу» — спирт, уксус или глицерин. Такая смесь дольше держится на коже или одежде и сохраняет защитные свойства.

Важно знать:

Эфирные масла безопасны для человека, но не подходят для животных — некоторые запахи могут быть для них токсичны. Для питомцев можно сделать мягкую натуральную смесь: растворите 2 г ванилина в 100 мл водки, настаивайте 5–7 дней и используйте перед прогулкой.

Вывод:

Простые народные средства на основе эфирных масел — это доступный и безопасный способ защититься от клещей без лишних затрат, сообщает источник.

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