Клещи гибнут в первую минуту: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей

С наступлением тёплого сезона актуальной становится защита от клещей. Одним из эффективных и доступных методов считается использование эфирных масел. Их запахи отпугивают насекомых, а стоимость — от 45 рублей — делает этот способ выгодной альтернативой магазинным средствам.

Какие масла работают против клещей:

Эвкалипт

Гвоздика

Герань

Лаванда

Мята

Чайное дерево

Эти ароматы не нравятся клещам, и исследования подтверждают их эффективность.

Как использовать:

Чтобы усилить и продлить действие масел, их капают в «базу» — спирт, уксус или глицерин. Такая смесь дольше держится на коже или одежде и сохраняет защитные свойства.

Важно знать:

Эфирные масла безопасны для человека, но не подходят для животных — некоторые запахи могут быть для них токсичны. Для питомцев можно сделать мягкую натуральную смесь: растворите 2 г ванилина в 100 мл водки, настаивайте 5–7 дней и используйте перед прогулкой.

Вывод:

Простые народные средства на основе эфирных масел — это доступный и безопасный способ защититься от клещей без лишних затрат, сообщает источник.