Клещи гибнут моментально: копеечное средство защищает лучше любого магазинного аэрозоля

Для борьбы с летними паразитами, которые регулярно выступают в качестве незримого страха для людей во время прогулок по дикой природе, предлагаются разнообразные способы и методы.

Но не все они могут считаться эффективными, не все они могут одинаково справляться со своей задачей. А ещё они могут неслабо ударить по кошельку из-за высоких цен. Да ещё при этом могут быть ужасны на запах и откровенно вредить человеческому организму. Есть ли такое недорогое, но эффективное средство с приятным запахом и без вреда человеку? Ответ - да, есть.

Научные исследования продемонстрировали, что эфирные масла - это эффективное средство в борьбе с клещами. Благодаря созданию вокруг человека аромата, который не нравится насекомым, эти масла помогают избежать неприятных встреч на природе. Среди наиболее эффективных масел против клещей исследователи выделили эвкалипт, гвоздику, герань, лаванду, мяту и чайное дерево.

Эти удивительные масла доступны для приобретения в аптеках и магазинах по цене примерно 45 рублей. Чтобы усилить и продлить действие масел, рекомендуется добавлять их в спирт, уксус или глицерин. Перечисленные средства, стоит сказать, не вызывают раздражения у человеческой кожи и безопасны для применения, поэтому переживать за её состояние нет оснований.

Однако, следует помнить, что некоторые из этих масел могут быть вредны для домашних животных, поэтому не рекомендуется использовать их на шерсти питомцев. Будьте внимательны к выбору средств защиты от клещей, чтобы обеспечить безопасность как для себя, так и для ваших друзей на четырех лапах.

Но никогда не стоит забывать, что любые средства, будь то покупные или самодельные, не могут гарантированно и однозначно уберечь Вас и Ваших близких от укусов мерзких паразитов. Необходимо комбинировать различные другие способы вместе с вышеупомянутым, чтобы защита заметно возросла. К примеру, при выходе на природу никогда не стоит забывать использовать одежду с длинными рукавами и штаны вместо шорт. На голову стоит надеть кепку. Да, это неудобно, особенно в жарку погоду, когда открытость кожи позволит ей лучше дышать в невыносимый зной, однако выбор перед человеком в данном случае стоит между комфортом и безопасностью.

Лучше перетерпеть неприятности от жары и относительно спокойно пройтись через лесной массив, чем идти незащищенным и полагаться на удачу, а потом всё-таки переволноваться и начать проверять всё свое тело на наличие опасных насекомых, сообщает PROGORODUHTA.

