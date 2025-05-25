Клещи гибнут молниеносно: не дорогое средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей

С началом дачного сезона всё чаще вспоминаем об одной из главных летних угроз — клещах. Эти мелкие паразиты могут быть переносчиками серьёзных болезней, включая боррелиоз и клещевой энцефалит. Но для защиты не обязательно тратить деньги на химические аэрозоли. Есть натуральная альтернатива, которую легко приготовить дома.

Что это за средство?

Эффективный репеллент на основе эфирных масел. Лаванда, эвкалипт и лемонграсс — натуральные ароматы, которые отпугивают клещей не хуже промышленных спреев.

Как приготовить домашний спрей от клещей

Вам понадобятся:

100 мл воды

20 мл спирта (водка подойдёт)

по 10 капель эфирных масел: лаванды эвкалипта лемонграсса



Инструкция:

Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем. Добавьте эфирные масла. Встряхните — и готово!

Перед выходом в лес или на дачу просто распылите средство на одежду и открытые участки кожи.

Почему это работает

Эфирные масла содержат природные компоненты, которые клещи воспринимают как угрозу. Они создают невидимый ароматический барьер, который отпугивает паразитов, не вредя человеку.

Преимущества натурального средства

Экологично : не загрязняет природу.

Безопасно : при правильном использовании не вызывает раздражений и аллергии.

Дёшево: стоит в разы меньше, чем аптечные репелленты.

Важно помнить:

Перед первым применением сделайте тест на коже.

Не распыляйте средство вблизи глаз и лица.

И бонус: приятный аромат

В отличие от магазинных спреев, ваше средство будет пахнуть травами и цветами. Это не только защита, но и удовольствие.