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Клещи гибнут молниеносно: бюджетное средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей

Натуральный спрей от клещей на основе эфирных м...

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Натуральный спрей от клещей: простой рецепт для защиты на даче и в лесу

С началом дачного сезона всё чаще вспоминают об опасности клещей. Эти паразиты могут переносить серьёзные болезни, включая боррелиоз и клещевой энцефалит. Но защититься можно без химии — с помощью натурального спрея на основе эфирных масел.

Что это за средство?

Это репеллент, сделанный из эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса — натуральных ароматов, которые отпугивают клещей не хуже промышленных аэрозолей.

Как приготовить спрей?

Вам понадобится:

  • 100 мл воды
  • 20 мл спирта (подойдёт водка)
  • По 10 капель эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса

Инструкция:

  1. Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем.
  2. Добавьте эфирные масла.
  3. Встряхните — спрей готов!
  4. Перед выходом на природу распылите средство на одежду и открытые участки кожи.

Почему это работает?

Эфирные масла содержат компоненты, которые клещи воспринимают как угрозу, создавая невидимый ароматический барьер, не вредящий человеку.

Преимущества:

  • Экологично — не загрязняет природу
  • Безопасно — при правильном использовании не вызывает раздражений
  • Дёшево — стоит гораздо меньше аптечных репеллентов

Важно помнить:

  • Перед первым применением сделайте тест на коже. Не распыляйте средство вблизи глаз и лица.

Бонус:

  • Ваша защита будет пахнуть натуральными травами и цветами — приятнее, чем химические запахи магазинных спреев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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