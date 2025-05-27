Клещи гибнут молниеносно: бюджетное средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей
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Натуральный спрей от клещей: простой рецепт для защиты на даче и в лесу
С началом дачного сезона всё чаще вспоминают об опасности клещей. Эти паразиты могут переносить серьёзные болезни, включая боррелиоз и клещевой энцефалит. Но защититься можно без химии — с помощью натурального спрея на основе эфирных масел.
Что это за средство?
Это репеллент, сделанный из эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса — натуральных ароматов, которые отпугивают клещей не хуже промышленных аэрозолей.
Как приготовить спрей?
Вам понадобится:
- 100 мл воды
- 20 мл спирта (подойдёт водка)
- По 10 капель эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса
Инструкция:
- Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем.
- Добавьте эфирные масла.
- Встряхните — спрей готов!
- Перед выходом на природу распылите средство на одежду и открытые участки кожи.
Почему это работает?
Эфирные масла содержат компоненты, которые клещи воспринимают как угрозу, создавая невидимый ароматический барьер, не вредящий человеку.
Преимущества:
- Экологично — не загрязняет природу
- Безопасно — при правильном использовании не вызывает раздражений
- Дёшево — стоит гораздо меньше аптечных репеллентов
Важно помнить:
- Перед первым применением сделайте тест на коже. Не распыляйте средство вблизи глаз и лица.
Бонус:
- Ваша защита будет пахнуть натуральными травами и цветами — приятнее, чем химические запахи магазинных спреев.
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