Клещи гибнут молниеносно: бюджетное средство, которое защищает лучше всех покупных аэрозолей

Натуральный спрей от клещей: простой рецепт для защиты на даче и в лесу

С началом дачного сезона всё чаще вспоминают об опасности клещей. Эти паразиты могут переносить серьёзные болезни, включая боррелиоз и клещевой энцефалит. Но защититься можно без химии — с помощью натурального спрея на основе эфирных масел.

Что это за средство?

Это репеллент, сделанный из эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса — натуральных ароматов, которые отпугивают клещей не хуже промышленных аэрозолей.

Как приготовить спрей?

Вам понадобится:

100 мл воды

20 мл спирта (подойдёт водка)

По 10 капель эфирных масел лаванды, эвкалипта и лемонграсса

Инструкция:

Смешайте воду и спирт в бутылке с распылителем. Добавьте эфирные масла. Встряхните — спрей готов! Перед выходом на природу распылите средство на одежду и открытые участки кожи.

Почему это работает?

Эфирные масла содержат компоненты, которые клещи воспринимают как угрозу, создавая невидимый ароматический барьер, не вредящий человеку.

Преимущества:

Экологично — не загрязняет природу

Безопасно — при правильном использовании не вызывает раздражений

Дёшево — стоит гораздо меньше аптечных репеллентов

Важно помнить:

Перед первым применением сделайте тест на коже. Не распыляйте средство вблизи глаз и лица.

Бонус: