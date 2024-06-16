Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

Клещи боятся как огня: домашнее средство, а защищает не хуже магазинного аэрозоля

С приходом весны и лета природа пробуждается, наполняясь животворной энергией и яркими оттенками, но вместе с теплыми днями наступает время для нежелательных гостей - клещей.

Екатерина Ряполова

Подписаться в Telegram

С приходом весны и лета природа пробуждается, наполняясь животворной энергией и яркими оттенками, но вместе с теплыми днями наступает время для нежелательных гостей - клещей.

Они, как маленькие вредители, несут в себе опасность различных заболеваний, включая боррелиоз и клещевой энцефалит. Для защиты от них все больше людей предпочитают использовать природные методы, отказываясь от химических отпугивателей.

Для того чтобы приготовить природное, натуральное средство для защиты от вредителей, необходимо иметь при себе 10 капель эфирного масла эвкалипта, 10 капель масла лаванды, 30 мл кокосового масла или жожоба и 10 капель масла чайного дерева. Все перечисленные ингредиенты нужно перемешать в стеклянной бутылке, затем необходимо всю смесь как следует потрясти и нанести полученное средство на кожу. Не наносить средство в области глаз и рта.

Но не стоит выходить на улицу лишь побрызгав полученное средство. Этого недостаточно. Чтобы максимизировать свою безопасность, следует ещё применять более закрытую одежду с длинными рукавами, а также штаны и головные уборы. Обратите внимание на штаны, так как их следует заправлять в носки, ведь так у клещей будет гораздо меньше шансов попасть на ваше тело через ноги. Да, в жару не хочется пытать себя такой одеждой, но что дороже: временный дискомфорт от высокой температуры или страшные последствия от контакта с клещами, сообщает PROGOROD33.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

13 часов назад

Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

Интересное в Казани

день назад

Археологи обнаружили близ Свияжска отчеканенную в Англии серебряную монету возрастом в 1000 лет 

фирмы по уничтожения грибка в квартире.

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем

Интересное в Казани

2 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

земляные работы в новосибирске в Новосибирске

Новости Татарстана

14 часов назад

В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Новости Казани

день назад

В Казани на берегу озера Кабан планируют построить мечеть

Новости Казани

22 часа назад

Мэрия города рассказала, как пройдёт Курбан-Байрам в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в многоэтажке неизвестный напал на девушку
Новости Татарстана
2 дня назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Казани

38 минут назад

На улице Закиева на два месяца ограничат движение транспорта

Интересное в Казани

день назад

Как создается ощущение счастливого детства

Новости Татарстана

час назад

Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанцам на три недели запретили посещение лесов из-за пожарной опасности
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет

Новости Казани

18 часов назад

УНИКС распрощался с капитаном Вячеславом Зайцевым

Новости Татарстана

19 часов назад

3 тысячи порций «Азу по-татарски» приготовили на Всероссийском Сабантуе

Новости Казани

19 часов назад

Казанский «Рубин» покинул основной вратарь

Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства
С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми
Новости Казани
2 дня назад

С 7 июля по 13 октября стартуют авиарейсы из Казани в Батуми