Клещи боятся как огня: домашнее средство, а защищает не хуже магазинного аэрозоля

С приходом весны и лета природа пробуждается, наполняясь животворной энергией и яркими оттенками, но вместе с теплыми днями наступает время для нежелательных гостей - клещей.

Они, как маленькие вредители, несут в себе опасность различных заболеваний, включая боррелиоз и клещевой энцефалит. Для защиты от них все больше людей предпочитают использовать природные методы, отказываясь от химических отпугивателей.

Для того чтобы приготовить природное, натуральное средство для защиты от вредителей, необходимо иметь при себе 10 капель эфирного масла эвкалипта, 10 капель масла лаванды, 30 мл кокосового масла или жожоба и 10 капель масла чайного дерева. Все перечисленные ингредиенты нужно перемешать в стеклянной бутылке, затем необходимо всю смесь как следует потрясти и нанести полученное средство на кожу. Не наносить средство в области глаз и рта.

Но не стоит выходить на улицу лишь побрызгав полученное средство. Этого недостаточно. Чтобы максимизировать свою безопасность, следует ещё применять более закрытую одежду с длинными рукавами, а также штаны и головные уборы. Обратите внимание на штаны, так как их следует заправлять в носки, ведь так у клещей будет гораздо меньше шансов попасть на ваше тело через ноги. Да, в жару не хочется пытать себя такой одеждой, но что дороже: временный дискомфорт от высокой температуры или страшные последствия от контакта с клещами, сообщает PROGOROD33.