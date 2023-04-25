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Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Клещей сведет с ума: смертельный аромат для кровопийц

Фото: открытые источники

Каждый весенне-летний сезон клещи становятся причиной беспокойства всех, кто любит отдыхать на природе. Членистоногие могут быть носителями опасных вирусов, а потому вопрос противостояния им - один из наиважнейших.

Как выяснили эксперты Vnimanie, аптечные средства эффективно помогают от клещей, но многие из них имеют столь резкий и неприятный запах, что пользоваться ими не доставляет удовольствия. В то же время есть старый проверенный народный способ - есть аромат, который и людям приятен, и клещей заставляет покидать территорию.

Возьмите несколько апельсинов, мандаринов или лимонов. Отожмите сок и разведите его с водой. Этим ароматным и приятным раствором нужно опрыскать растительность и кусты на участке или на даче. Клещи покинут территорию, а вам не придется задыхаться из-за химикатов.

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