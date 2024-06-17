Кладу в ведро и поливаю все без разбору: помидоры, огурцы и перцы плодоносят, как соперники, а почва — пример плодородия

Подкормка для огорода: универсальное решение для активного роста растений.

Огородники знают, что важно обеспечить растения в огороде необходимыми питательными веществами в период активного завязывания плодов. Это способствует их росту, развитию и повышает урожайность, а также помогает защитить растения от фитоболезней и укрепляет их иммунитет. Один из самых эффективных способов достичь этого - использование универсального удобрения, которое богато микроэлементами, минералами и аминокислотами.

Ксения Давыдова, опытный огородник и агроном, предлагает необычное решение - поливать огурцы, помидоры, перцы и другие садовые культуры раствором, приготовленным на основе золы и кефира. Зола содержит множество полезных минералов, однако они не могут быть усвоены растениями, если золу просто добавить в почву. Поэтому важно "погасить" золу с помощью кефира, который содержит кислоты, способствующие усвоению минералов огородными культурами.

Незаменимое средство для повышения плодородия почвы - удобрение, созданное из удивительного сочетания древесной золы и кефира, разбавленное водой до объема 10 литров. Не нужно напрягаться с процеживанием - просто добавьте подкормку на влажную почву раз в 1-2 недели. Всего 1 стакан на куст будет вполне достаточно.

Это удобрение обогатит почву кальцием, магнием, калием, фосфором и другими полезными элементами, необходимыми для здорового развития и плодоношения растений. Благодаря аминокислотам и витаминам, таким как А, РР, группы В и бета-каротин, ваш сад станет настоящим раем для растений, сообщает Hibiny.