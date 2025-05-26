Кладем по одной ложке в лунку — и томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста
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Как получить рекордный урожай томатов: простая хитрость с древесной золой
Мечтаете с одного куста собрать до 20 кг сладких и сочных томатов? Опытные дачники знают простой секрет — добавление древесной золы при посадке.
Почему древесная зола полезна томатам?
- Натуральный источник калия и фосфора.
- Калий улучшает вкус и делает плоды мясистыми и сладкими.
- Фосфор стимулирует рост корней и ускоряет созревание.
- Улучшает структуру почвы и защищает от грибков.
Как использовать золу правильно?
- При посадке положите 1 столовую ложку золы в каждую лунку.
- Смешайте золу с землёй на глубине около 20 см, чтобы корни сразу получили питание.
- Не сыпьте золу на поверхность — эффективность снижается.
Безопасность и преимущества
- Зола абсолютно безопасна при умеренном использовании.
- Идеально подходит для органического земледелия.
- Доступно, просто и эффективно.
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