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Кладем по одной ложке в лунку — и томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста

Простая и доступная хитрость для увеличения уро...

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Как получить рекордный урожай томатов: простая хитрость с древесной золой

Мечтаете с одного куста собрать до 20 кг сладких и сочных томатов? Опытные дачники знают простой секрет — добавление древесной золы при посадке.

Почему древесная зола полезна томатам?

  • Натуральный источник калия и фосфора.
  • Калий улучшает вкус и делает плоды мясистыми и сладкими.
  • Фосфор стимулирует рост корней и ускоряет созревание.
  • Улучшает структуру почвы и защищает от грибков.

Как использовать золу правильно?

  • При посадке положите 1 столовую ложку золы в каждую лунку.
  • Смешайте золу с землёй на глубине около 20 см, чтобы корни сразу получили питание.
  • Не сыпьте золу на поверхность — эффективность снижается.

Безопасность и преимущества

  • Зола абсолютно безопасна при умеренном использовании.
  • Идеально подходит для органического земледелия.
  • Доступно, просто и эффективно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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