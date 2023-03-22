Кладбище бойцов ЧВК "Вагнер" за неделю выросло в разы
Фото: социальные сети
В Свердловской области местные жители заметили, что кладбище в Березовском, где хоронят своих бойцов представители ЧВК "Вагнер", заметно увеличилось всего за одну минувшую неделю, пишет E1.ru.
За минувшие семь суток на погосте появился дополнительный, третий по счету ряд могил, а общее количество могил, на которых стоят одинаковые кресты, приблизилось к сотне.
"Мы насчитали 84 идентичных захоронения, 16 марта их было 70. Еще около десяти могил подготовлено", — заявили местным СМИ жители.
На кладбище также появилась табличка "Аллея Славы памяти воинов "Вагнера", участников военных операций, отдавших жизнь за Россию".