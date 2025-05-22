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Китай vs США: конец торговой войне, либо начало глобальных изменений

США и Китай временно снизили взаимные тарифы, н...

coinspeaker.com

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США и Китай пошли на уступки в торговом противостоянии, временно снизив взаимные тарифы.

Однако аналитики предупреждают: это не завершение конфликта, а лишь 90-дневная пауза.

Как возник конфликт

Торговая напряжённость резко обострилась в апреле 2025 года, когда Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%. В ответ Пекин ввёл симметричные меры, подняв тарифы до 125%.

Экономист Алексей Зубец объясняет:

«США долгие годы поддерживали потребление дешёвого импорта из Азии, но рост долгов и изменение баланса сил привели к открытому конфликту».

Новые тарифы: временная мера

Согласно договорённости:

  • США снижают пошлины с 145% до 30%;
  • Китай — с 125% до 10%.

Соглашение действует на 90 дней и рассматривается как тактический шаг, а не долгосрочное решение.

Эксперты отмечают:

  • США сохраняют часть доходов от таможни;
  • Китай поддерживает экспорт и конкурентоспособность;
  • Американские потребители уже сталкиваются с ростом цен на 30%.

Как реагируют рынки и бизнес

  • Фондовые рынки стабилизировались, снизились риски дальнейшей эскалации;
  • Однако логистика остаётся напряжённой, а торговые потоки — непредсказуемыми.

Что дальше

По оценке аналитиков:

  • Мировой бизнес начинает диверсификацию поставок, уменьшая зависимость от решений Белого дома;
  • Глобальная торговля переходит в фазу регионализации;
  • США всё чаще воспринимаются как нестабильный партнёр, особенно в Азии и Европе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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