Китай vs США: конец торговой войне, либо начало глобальных изменений
coinspeaker.com
США и Китай пошли на уступки в торговом противостоянии, временно снизив взаимные тарифы.
Однако аналитики предупреждают: это не завершение конфликта, а лишь 90-дневная пауза.
Как возник конфликт
Торговая напряжённость резко обострилась в апреле 2025 года, когда Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары до 145%. В ответ Пекин ввёл симметричные меры, подняв тарифы до 125%.
Экономист Алексей Зубец объясняет:
«США долгие годы поддерживали потребление дешёвого импорта из Азии, но рост долгов и изменение баланса сил привели к открытому конфликту».
Новые тарифы: временная мера
Согласно договорённости:
- США снижают пошлины с 145% до 30%;
- Китай — с 125% до 10%.
Соглашение действует на 90 дней и рассматривается как тактический шаг, а не долгосрочное решение.
Эксперты отмечают:
- США сохраняют часть доходов от таможни;
- Китай поддерживает экспорт и конкурентоспособность;
- Американские потребители уже сталкиваются с ростом цен на 30%.
Как реагируют рынки и бизнес
- Фондовые рынки стабилизировались, снизились риски дальнейшей эскалации;
- Однако логистика остаётся напряжённой, а торговые потоки — непредсказуемыми.
Что дальше
По оценке аналитиков:
- Мировой бизнес начинает диверсификацию поставок, уменьшая зависимость от решений Белого дома;
- Глобальная торговля переходит в фазу регионализации;
- США всё чаще воспринимаются как нестабильный партнёр, особенно в Азии и Европе.
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